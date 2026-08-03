Turismo avanza hacia modelos circulares para reducir residuos y fortalecer destinos

La industria turística enfrenta el reto de dejar atrás un modelo basado en el consumo lineal de recursos y avanzar hacia esquemas donde la prevención de residuos, la eficiencia operativa y la colaboración con comunidades locales formen parte de la estrategia de negocio. La economía circular comienza a posicionarse como una herramienta para reducir impactos ambientales, pero también para fortalecer la resiliencia económica y social de los destinos.

Patricia Dueñas, Líder Global de Economía Circular en Iberostar, explicó que este enfoque implica replantear la manera en que los hoteles diseñan, adquieren y operan sus servicios, bajo tres principios: reducir residuos y contaminación desde el origen, extender la vida útil de productos y materiales, y regenerar los sistemas naturales y sociales que sostienen a los destinos.

“La circularidad es un elemento central de la competitividad a largo plazo”, señaló, al destacar que la transición permite disminuir el uso de recursos, reducir emisiones, fortalecer cadenas de suministro locales y responder a una demanda creciente de viajeros que buscan experiencias con menor impacto ambiental.

Uno de los principales cambios dentro de la operación hotelera consiste en pasar de una gestión enfocada únicamente en el tratamiento de residuos hacia un modelo preventivo, donde las decisiones de compra, diseño y operación eviten la generación de desechos desde el inicio.

En el caso de la estrategia Iberostar Wave of Change, la compañía ha impulsado el equipo 3R, considerado el primer departamento global dedicado a eliminar el concepto de residuo dentro de la hotelería. Este grupo está integrado por 250 personas que trabajan en los hoteles para reducir, reutilizar, reciclar y monitorear los residuos generados.

El seguimiento de los materiales ha permitido identificar cuáles representan mayores impactos y ajustar procesos, desde las licitaciones con proveedores hasta la incorporación de esquemas de logística inversa, reducción de empaques y uso de materiales alternativos.

Además, la empresa implementó tecnología basada en inteligencia artificial para medir y disminuir el desperdicio de alimentos en más de 60 hoteles y eliminó los plásticos de un solo uso desde 2020, tras rediseñar más de mil artículos. Como resultado, en 2025 más de 80% de los residuos generados no fueron enviados a vertederos, de acuerdo con la compañía.

Para Dueñas, la transformación requiere rediseñar sistemas completos de operación, desde la alimentación y el consumo energético hasta la gestión del agua. La circularidad, dijo, debe incorporarse en protocolos, compras, remodelaciones y experiencias para los huéspedes, con el objetivo de reducir la huella ambiental de la actividad turística.

Más allá de los indicadores internos de los hoteles, la medición del impacto también debe considerar la relación con los destinos. A través del enfoque de “Destination Stewardship”, Iberostar busca evaluar la eficiencia en el uso de recursos, la participación de proveedores locales, el fortalecimiento de infraestructura y la colaboración con comunidades.

En México, la compañía ha impulsado proyectos de turismo comunitario junto con organizaciones sociales para promover la conservación ambiental y el desarrollo económico local. Entre ellos se encuentra Bejil-Ha Riviera Maya, una iniciativa que fomenta recorridos guiados por cenotes realizados por habitantes de Chemuyil, con el objetivo de proteger estos ecosistemas y generar ingresos para la comunidad.

La transición hacia modelos circulares, sin embargo, enfrenta desafíos importantes. Entre ellos están la transformación cultural dentro de las empresas, la capacitación de equipos, las inversiones necesarias y la coordinación entre hoteles, gobiernos, proveedores, academia y sociedad civil.

De acuerdo con Dueñas, la economía circular dejará de ser únicamente una ventaja competitiva para convertirse en un elemento cada vez más necesario para la industria turística, impulsada por la presión climática, las regulaciones y las nuevas expectativas de los viajeros.

“El futuro de los destinos dependerá de su capacidad para gestionar recursos de manera eficiente y regenerar los ecosistemas de los que dependen”, afirmó. La apuesta, agregó, no es únicamente reducir impactos, sino construir un modelo turístico más resiliente, donde la actividad económica contribuya al bienestar ambiental y social de las comunidades que la sostienen.