4 de cada 10 mipymes tienen dificultades para llegar a las cadenas comerciales

La calidad se ha convertido en una de las fortalezas de las micro, pequeñas y medianas (mipymes), lo que les permite diferenciarse en el mercado y competir con empresas de mayor tamaño.

Sin embargo, muchas de ellas enfrentan dificultades para integrarse a las cadenas comerciales, debido a que 41% de las empresas reporta obstáculos para lograrlo, de acuerdo con la octava edición del Barómetro GS1: Fabricantes Pyme de la Industria de Consumo, realizado por GS1.

Entre los principales inconvenientes se encuentran la fuerte competencia, costos adicionales que implica proveer a las cadenas comerciales y la dificultad para establecer contacto con ellas.

Las mipymes tienen que entender hacia dónde va su producto. Hacer un análisis para comprender sus ventajas y en qué mercados pueden participar”, señala Alejandro Trejo, director de vinculación, desarrollo de mercado y asociados de GS1 México.

Por ello, buscan otros canales de venta, como el e-commerce, en el que los marketplaces e incluso redes sociales están ganando más relevancia.

“Competir por un espacio en un anaquel cada vez es más duro (…) por eso tienen que abrirse más canales de venta”, expresa Paola Cabrera, directora de marketing y comunicación de GS1 México.

El e-commerce se consolida como alternativa

Mantenerse en un solo canal ya no es una opción para las mipymes si desean ser relevantes y aumentar su presencia. Por ello, el e-commerce representa un canal de venta en el que las empresas pueden adaptarse con base en sus necesidades.

De acuerdo con el barómetro, el 70% de las mipymes que venden en línea, lo hacen para ampliar su mercado, aumentar sus ventas y los canales de distribución. Esto responde a la evolución en los hábitos de compra del consumidor que percibe las plataformas digitales como parte de su rutina, porque ofrecen comodidad y rapidez.

Sin embargo, el reto ya no es tener una cuenta o sitio web, sino lograr que ese canal genere ingresos y una prueba de ello es que el 54% de los encuestados reporta que el e-commerce solo representa el 10% de su facturación y solo 15% menciona que contribuye más del 61% de su facturación.

Los encuestados identifican que para mejorar sus ventas en línea, necesitan fortalecer sus áreas de marketing, logística, servicio al cliente y métodos de pago.

Las redes sociales consolidan su papel comercial

Las redes sociales se han convertido en espacios para la interacción y las ventas, un hecho que las mipymes aprovechan para incrementar sus ventas y fortalecer su presencia digital.

En este contexto, Facebook e Instagram son las redes más usadas por las mipymes; sin embargo, TikTok registra el mayor crecimiento: actualmente es utilizada por 40% de las empresas, frente al 15% reportado en la edición anterior del estudio, un aumento de 25 puntos porcentuales.

El aumento de su uso se debe a que la plataforma ha implementado herramientas para los negocios, como TikTok Shop, que ya se posiciona como la quinta plataforma para comercializar sus productos.

Retos de las mipymes

Muchas mipymes buscan diferenciarse por medio del acabado del producto y la obtención de certificaciones de calidad, lo que incrementa su competitividad; sin embargo, los retos que presentan se relacionan con la logística y distribución. En este contexto, 29% presenta problemas para entregar los productos a tiempo.

La capacidad de entregar sus productos de forma rápida, eficiente y con trazabilidad se ha convertido en un reto para miles de empresas que buscan comercializar sus productos en las cadenas comerciales y plataformas digitales", señala Alejandro Trejo.

En tanto, el uso de la Inteligencia Artificial en las mipymes se emplea principalmente para generar contenido como imágenes y videos, pero aún hay un bajo índice de empresas que las utiliza para otros procesos más especializados.

Muchas empresas reconocen la importancia de la IA en los próximos años porque 88% de los encuestados considera que será un factor decisivo para el crecimiento en los próximos tres años, pero el 70% aún no contempla implementarla.