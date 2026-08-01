Clima 1 de agosto: frente frío afectará a estos estados; Guerrero, en alerta por lluvias intensas

El clima de este sábado 1 de agosto estará marcado por la combinación de un frente frío fuera de temporada, el monzón mexicano y la onda tropical número 23, sistemas que favorecerán lluvias de diversa intensidad en gran parte del país, además de fuertes rachas de viento en el norte y noreste de México. Mientras tanto, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en entidades del noroeste debido a la onda de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste del país e interactuará con un canal de baja presión, lo que provocará vientos fuertes, chubascos y descargas eléctricas en esa región. A su vez, el monzón mexicano mantendrá condiciones para lluvias importantes en el noroeste, mientras que la onda tropical 23 favorecerá precipitaciones en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

¿Qué estados resentirán los efectos del frente frío?

Aunque se trata de un frente frío fuera de temporada, sus efectos se concentrarán principalmente en los estados del noreste del país.

Las entidades con mayor impacto serán:

Nuevo León, con intervalos de chubascos.

Tamaulipas, con chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 70 km/h.

Coahuila, donde se prevén lluvias aisladas y fuertes vientos.

Chihuahua y Durango, que además del monzón mexicano registrarán rachas de viento de entre 50 y 70 km/h.

El SMN advirtió que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó extremar precauciones.

Guerrero tendrá las lluvias más intensas del país

La entidad con el pronóstico más severo para este sábado será Guerrero, donde se esperan lluvias puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, principalmente en las regiones este y sur. Estas precipitaciones podrían provocar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Inundaciones y encharcamientos.

Deslaves en zonas montañosas.

Descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estados con lluvias muy fuertes y fuertes

Además de Guerrero, el pronóstico contempla:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz

En tanto, se prevén chubascos en Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y Yucatán, mientras que Baja California, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo registrarán lluvias aisladas.

¿Seguirá el calor?

Sí. A pesar del avance del frente frío en el noreste, el calor extremo continuará en buena parte del norte del país.

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora.

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN indicó que la onda de calor continuará afectando zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Así estará el clima en el Valle de México

Para la Ciudad de México se espera cielo de medio nublado a nublado, con chubascos durante la tarde, una temperatura máxima de 26 a 28 grados y mínima de 13 a 15 grados.

En el Estado de México se pronostican lluvias fuertes, principalmente en el norte y oeste de la entidad, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, con riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos.