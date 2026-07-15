CDMX ofrece menos espacio comercial por habitante que Monterrey y Guadalajara

La Ciudad de México y su Zona Metropolitana concentran la mayor superficie comercial del país, pero ofrecen menos espacio de retail por habitante que Monterrey y Guadalajara. Aun así, sus centros comerciales mantienen los niveles de ocupación más altos entre los principales mercados nacionales.

De acuerdo con la consultora inmobiliaria SiiLA, la región registra 16 metros cuadrados (m2) de área bruta rentable (ABR) de retail por cada 100 habitantes, por debajo de los 25 m2 de la Zona Metropolitana de Monterrey y de los 17 m2 de Guadalajara.

Pese a esa menor disponibilidad de espacio comercial, la ocupación de los centros comerciales en la Ciudad de México alcanzó 94% al cierre del primer trimestre del 2026, frente a 91% en Monterrey y 92% en Guadalajara.

Retos para nuevos proyectos

Este comportamiento ocurre en un contexto complejo para el sector, ya que los centros comerciales han mantenido un flujo constante de visitantes, incluso en un entorno económico marcado por la incertidumbre, pero el desarrollo de nuevos proyectos perdió dinamismo en los últimos años.

De acuerdo con SiiLA, para el periodo 2025-2026 se proyectó la incorporación de alrededor de 300,000 m2 de nueva superficie comercial, un volumen que triplicaría lo entregado durante los dos años previos y que marcó el inicio de una recuperación de la actividad.

Pese a este repunte, la escasez de terrenos para desarrollar complejos de gran escala en zonas urbanas, así como la tramitología para obtener permisos de construcción, continúan entre los principales desafíos del sector.

Concentran inversión fuera de CDMX

Las diferencias entre mercados también se reflejan en el destino de las nuevas inversiones. Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), durante el 2026 se invertirán 498.9 millones de dólares en la construcción de centros comerciales en México.

Del total, 25% se destinará a Nuevo León, entidad que incorporará aproximadamente 133,000 metros cuadrados de nueva superficie comercial.

Jalisco captará 3.7% de la inversión, equivalente a 25,639 metros cuadrados, mientras que la Ciudad de México concentrará apenas 1.8% de los recursos, con 14,768 metros cuadrados adicionales.

Aun con un menor ritmo de construcción, los centros comerciales existentes mantienen una demanda constante tanto de marcas como de consumidores, particularmente aquellos ubicados en corredores comerciales consolidados.

Menos espacio, menos operadores

La diferencia también se observa en la cantidad de empresas que operan en centros comerciales. Mientras Monterrey concentra alrededor de 25 operadores de retail por cada 100,000 habitantes y Guadalajara cerca de 18, la Ciudad de México registra únicamente nueve.

"Esto significa que una porción mayor de la población comparte una misma base de operadores comerciales", explicó SiiLA.

Para la consultora, la relación entre el espacio comercial y la población es uno de los principales indicadores para identificar oportunidades de desarrollo. Más allá del inventario existente, este indicador permite evaluar el potencial de demanda en los inmuebles de retail.