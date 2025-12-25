De la IA al Mundial 2026: tendencias que redefinen el desarrollo inmobiliario en México

El desarrollo inmobiliario en México atravesó en el 2025 una etapa de transformación, marcada por la digitalización del diseño, el uso de inteligencia artificial (IA), el nearshoring y la preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con el área de Proyectos y Desarrollos de la consultora inmobiliaria JLL México, las tendencias observadas durante el año anticipan cambios estructurales que incidirán en la competitividad de México durante la próxima década.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial se consolidó como la herramienta más influyente del 2025 dentro del sector inmobiliario. Su aplicación se extendió desde el diseño de espacios corporativos hasta la construcción inteligente.

Mediante simulaciones de comportamiento, análisis predictivos y algoritmos avanzados, la IA permite un enfoque basado en datos que contribuye a la reducción de costos, la disminución de desperdicios y el fortalecimiento de estrategias Zero Waste dentro de los proyectos.

“La inteligencia artificial está transformando el proceso de diseño. Nos permite anticipar cómo se moverán miles de personas y prever cuáles decisiones harán más eficiente el proyecto desde su origen”, explicó Javier Gutiérrez, Director de Proyectos y Desarrollos de JLL México.

Mundial 2026

La preparación rumbo al Mundial 2026 de la FIFA impulsó la modernización de aeropuertos, estaciones de transporte y corredores de movilidad en distintas ciudades del país. Este evento representa uno de los mayores retos urbanos y de sustentabilidad en la historia reciente de México.

“Los aeropuertos, estaciones, hoteles y centros de entretenimiento deberán operar bajo estándares que eleven la experiencia del visitante y generen valor para inversionistas que buscan activos sostenibles y competitivos”, comentó Gutiérrez.

La sustentabilidad se posicionó como un eje central de esta preparación, con énfasis en la reducción de traslados innecesarios, el impulso a medios de transporte de bajas emisiones y la optimización logística alrededor del evento.

Nearshoring

El nearshoring se posicionó como un factor estructural del desarrollo inmobiliario industrial. Con el crecimiento acelerado de empresas que buscan instalar operaciones en México incrementó la demanda de nuevas plantas, rutas logísticas y servicios complementarios.

Este contexto añadió presión sobre los corredores industriales, además obliga a adoptar tecnologías que permitan anticipar el crecimiento y reducir el consumo energético de las nuevas infraestructuras.

Manufacturing wellness

Dentro del sector industrial, el manufacturing wellness cobró relevancia como una corriente orientada a mejorar el bienestar en plantas productivas.

Este enfoque integra monitoreo de fatiga, evaluación de cargas cognitivas y automatización, con el objetivo de elevar la seguridad y el desempeño de los colaboradores.

Reconversión de inmuebles

La reconversión de edificios antiguos avanzó como una estrategia clave de sostenibilidad. Numerosos inmuebles construidos décadas atrás iniciaron procesos de renovación para convertirse en activos más eficientes y competitivos.

“Los inmuebles previos a los dos mil pueden transformarse por completo. Con la renovación adecuada reducen consumos, mejoran su desempeño y se vuelven más atractivos para empresas que buscan ahorrar energía y operar en entornos responsables”, afirmó el directivo de JLL México.

Oficinas flexibles

Los espacios corporativos también evolucionaron durante el 2025. Las oficinas tradicionales con áreas colaborativas dieron paso a comunidades más flexibles y tecnológicas, diseñadas para fortalecer la cohesión de los equipos y atraer talento.

Estos proyectos incorporaron sistemas inteligentes, monitoreo lumínico y combinaciones de luz natural y cálida, con el objetivo de proteger la experiencia humana en el trabajo y elevar la productividad.