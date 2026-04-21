Simuladores deportivos ganan terreno en el sector inmobiliario como nueva amenidad

El sector inmobiliario en México comienza a incorporar simuladores deportivos como parte de sus amenidades, en un contexto donde los espacios buscan integrar nuevas formas de entretenimiento y participación, de acuerdo con la empresa Side Sports.

La compañía indica que este tipo de soluciones, antes vinculadas a centros de alto rendimiento, empieza a integrarse en entornos cotidianos como restaurantes, hoteles, centros comerciales y desarrollos residenciales.

“Algo cambió en la forma en que las personas quieren vivir el deporte. Ya no basta con verlo en una pantalla ni con practicarlo únicamente en instalaciones especializadas”, señala Side Sports.

La empresa describe este cambio como parte del crecimiento del “sportstainment”, un modelo que combina deporte, tecnología y entretenimiento inmersivo, y que, según indica, influye en la forma en que los espacios construyen su oferta.

“Hoy, la experiencia deportiva empieza a aparecer en lugares donde antes parecía impensable: dentro de restaurantes, hoteles, centros comerciales e incluso desarrollos residenciales”, añade la compañía.

Amenidades con enfoque en experiencia

Side Sports destaca que algunos desarrolladores inmobiliarios han comenzado a integrar simuladores deportivos como parte de sus proyectos, en una búsqueda por ofrecer nuevas experiencias a los usuarios.

“Algunos desarrolladores inmobiliarios están comenzando a integrar simuladores deportivos como parte de sus amenidades, en una búsqueda por conectar con nuevas generaciones de residentes que priorizan experiencias por encima de espacios tradicionales”, indica la empresa.

De acuerdo con la firma, esta incorporación modifica el papel de las amenidades dentro del desarrollo inmobiliario.

“Esto ha abierto una conversación distinta dentro del sector inmobiliario: la amenidad ya no es solo un complemento, sino un elemento estratégico para diferenciar un proyecto desde su concepción”, resalta.

La empresa menciona que estas soluciones permiten integrar entretenimiento, actividad y convivencia dentro de un mismo espacio. Entre los formatos que identifica se encuentran:

Simuladores de golf con recreación de campos internacionales.

con recreación de campos internacionales. Cabinas de bateo con análisis en tiempo real.

Experiencias de automovilismo con simulación.

“Más allá del atractivo tecnológico, estos sistemas permiten crear torneos internos, dinámicas grupales y experiencias sociales que convierten una visita casual en una actividad compartida”, señala Side Sports.

Tecnología y uso en espacios cotidianos

La empresa indica que parte del interés por estos simuladores se relaciona con la tecnología que incorporan, la cual proviene de entornos de entrenamiento especializado.

“Parte del interés que generan estos simuladores radica en su origen. Muchos de ellos utilizan herramientas similares a las empleadas en entrenamiento profesional”.

Side Sports explica que estos sistemas incluyen sensores de precisión, análisis de movimiento en tiempo real y simulaciones que replican condiciones reales de juego. La compañía indica que esta tecnología comienza a integrarse en espacios donde antes predominaban otras formas de entretenimiento.

“Durante años, restaurantes y hoteles apostaron por pantallas, música o experiencias gastronómicas como principales motores de permanencia. Hoy, el reto es distinto: generar experiencias activas”, refiere.

En ese sentido, la empresa apunta que el uso de simuladores modifica la dinámica de estos espacios. “Ya no se trata solo de visitar un lugar para consumir, sino para participar”.

Side Sports añade que este tipo de experiencias comienza a formar parte de la vida cotidiana en distintos entornos. “El deporte comienza a instalarse en lugares donde antes solo existía el consumo pasivo”, indica.

La empresa concluye que la integración de este tipo de soluciones responde a la búsqueda de nuevas formas de interacción dentro de los espacios comerciales y residenciales.