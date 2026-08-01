Marchas y concentraciones HOY 1 de agosto en CDMX: rutas, horarios y zonas afectadas

La Ciudad de México tendrá una intensa jornada de movilizaciones sociales este sábado 1 de agosto, con cinco marchas, 10 concentraciones, una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Las actividades se desarrollarán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco, por lo que autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles afectaciones viales.

Las marchas programadas para este sábado

La primera movilización del día está prevista a las 09:30 horas, cuando el colectivo Desapariciones México partirá de la Estela de Luz con rumbo al Zócalo capitalino. La organización realizará la marcha "¡El agua no se vende, se defiende!", en rechazo a un convenio de cooperación hídrica entre autoridades de Chihuahua y una agencia israelí, al considerar que podría favorecer la privatización del agua. La SSC estima la participación de alrededor de 400 personas.

A las 11:00 horas comenzarán las actividades de la 6ª Marcha de la Diversidad Sexual Iztacalco 2026. La concentración iniciará en el kiosco de la Plaza San Matías y el contingente avanzará a las 13:00 horas hacia la sede de la alcaldía, donde se realizará un evento artístico y cultural.

Al mediodía, el colectivo Witsachkalle marchará desde el monumento Cabeza de Juárez hasta el Monumento Coyote Hambriento, en Iztapalapa, como parte de la actividad denominada "Iztaparela", cuyo objetivo es promover la defensa del territorio mediante expresiones artísticas y culturales.

Otra de las movilizaciones con mayor convocatoria iniciará a las 14:00 horas, cuando integrantes de la protesta divergente "Palexico" partirán del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez en una marcha Pro Palestina, en la que exigirán cancelar contratos relacionados con la empresa israelí de agua Mekorot y pedirán la liberación de un activista detenido en julio. Al finalizar ofrecerán una conferencia de prensa.

La última marcha del día está prevista para las 17:30 horas. Familiares de un joven desaparecido en 2020 saldrán de la Glorieta del Ahuehuete hacia el Monumento a la Madre para exigir avances en las investigaciones. Tras la movilización realizarán una velada.

Concentraciones previstas en distintos puntos de la ciudad

Además de las marchas, la SSC tiene registradas 10 concentraciones a lo largo del día. Entre las más relevantes destacan:

Aspirantes seleccionados de la UNAM, quienes se reunirán a las 10:00 horas frente a la Rectoría de Ciudad Universitaria para exigir que no se anule el examen de admisión 2026. Las autoridades no descartan afectaciones sobre Insurgentes Sur.

En Xochimilco, a las 10:00 horas, se realizará la asamblea de rendición de cuentas de la alcaldesa, donde podrían presentarse manifestaciones de vecinos inconformes.

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina llevará a cabo un antimuseo en el Hemiciclo a Juárez, mientras que el Movimiento Global a Gaza México ofrecerá una conferencia sobre la situación en Palestina.

Artículo 19 México realizará una acción de memoria en el Memorial Narvarte para conmemorar el multihomicidio ocurrido en esa colonia en 2015.

La asociación Libertad para Morir A.C. instalará módulos de recolección de firmas en Benito Juárez, Coyoacán e Iztacalco para impulsar una iniciativa sobre asistencia médica para morir.

También habrá actividades de organizaciones vinculadas con los derechos de consumidores de cannabis en Plaza Tlaxcoaque y el Monumento a la Madre, ambas a partir del mediodía.

Rodadas y otras actividades que podrían afectar la circulación

Durante la jornada también están programadas diversas rodadas ciclistas y una rodada motociclista, además de eventos masivos que podrían generar tránsito lento en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellos destacan la Rodada al Desnudo 2026, que iniciará a las 10:00 horas desde el Monumento a la Revolución, así como la rodada motociclista de Los de Tepito, programada para las 19:00 horas entre Tepito y el Centro Histórico. La SSC prevé posibles afectaciones viales durante ambos recorridos.

Asimismo, durante este sábado continuarán eventos con alta afluencia, como el Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución, Mexipan 2026, la Feria de la Torta en Venustiano Carranza, además de conciertos, actividades deportivas y festividades religiosas en distintos puntos de la capital.