Liga MX: hora y dónde ver los partidos de la Jornada 3 este sábado y domingo del Apertura 2026

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este fin de semana con seis partidos que prometen mover la tabla general. Después del arranque del viernes, en el que Pumas goleó 5-1 a FC Juárez y Chivas rescató un empate ante Puebla, la actividad sigue con encuentros que pondrán a prueba a varios de los equipos invictos del torneo.

Entre los duelos más atractivos destacan el Atlas vs. Monterrey, el Cruz Azul vs. Atlante, el América vs. Santos y el choque entre Toluca y Necaxa, donde los Rayos buscarán conservar su paso perfecto.

Así terminó la actividad del viernes

La fecha comenzó con tres encuentros que dejaron movimientos importantes en la clasificación.

Pumas dio uno de los golpes de autoridad de la jornada al imponerse 5-1 a FC Juárez como visitante, impulsado por un triplete de Juninho Vieira, quien confirmó el gran momento ofensivo de los universitarios. El brasileño marcó tres veces, mientras que Robert Morales y Guillermo Martínez completaron la goleada.

Con el resultado, el equipo dirigido por Esteban Solari llegó a seis puntos y se colocó momentáneamente entre los primeros lugares, mientras que los Bravos de Pedro Caixinha sumaron su tercera derrota consecutiva y permanecen en el fondo de la tabla.

En Puebla, una intensa lluvia condicionó el desarrollo del encuentro entre La Franja y Guadalajara, que terminó 1-1. Eduardo Mustre adelantó a los locales con el primer gol de su carrera en Liga MX, pero Roberto "Piojo" Alvarado volvió a aparecer para rescatar al Rebaño con el tanto del empate.

Por su parte, Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana igualaron 0-0 en un duelo sin anotaciones.

Hora y dónde ver los partidos de este sábado 1 de agosto

La actividad sabatina ofrecerá cuatro encuentros.

Querétaro vs. Tigres

Hora: 17:00 horas

Estadio: Corregidora

Dónde ver: FOX, FOX One y Caliente Streaming

Los Gallos llegan motivados tras vencer a Pachuca, mientras que Tigres busca conseguir su primer triunfo del campeonato y evitar prolongar un arranque que ya genera dudas.

León vs. Pachuca

Hora: 19:00 horas

Estadio: León

Dónde ver: FOX y FOX One

El clásico regional enfrenta a un León urgido de cortar una racha negativa frente a unos Tuzos que intentan confirmar el buen nivel mostrado en el inicio del torneo.

Atlas vs. Monterrey

Hora: 19:00 horas

Estadio: Jalisco

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Los rojinegros buscan hilar tres victorias por primera vez en más de 15 años, aunque enfrente tendrán a un Monterrey que presume una larga racha sin perder frente al Atlas.

Cruz Azul vs. Atlante

Hora: 21:00 horas

Estadio: Banorte

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

La Máquina intentará mantenerse con paso perfecto en el Apertura 2026, mientras que Atlante buscará sorprender en una cancha que conoce bien, ahora como visitante.

Hora y dónde ver los partidos del domingo 2 de agosto

El cierre de la Jornada 3 tendrá dos compromisos.

América vs. Santos

Hora: 17:00 horas

Estadio: Banorte

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Las Águilas parten como favoritas gracias a su dominio reciente sobre Santos, que necesita sumar para no quedarse rezagado desde las primeras fechas.

Toluca vs. Necaxa

Hora: 19:00 horas

Estadio: Nemesio Diez

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

El encuentro cerrará la jornada con un Necaxa que busca mantener el paso perfecto y firmar su tercera victoria consecutiva del campeonato. Del otro lado estará un Toluca necesitado de reaccionar tras un inicio irregular y con el respaldo de una racha de once partidos sin perder ante los Rayos.