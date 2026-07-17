Restaurantes y tiendas lideraron la derrama económica del Mundial 2026

Los restaurantes y tienditas fueron los negocios que captaron la mayor parte de la derrama económica durante el Mundial 2026, impulsados tanto por los visitantes como por el consumo de los aficionados mexicanos, de acuerdo con el estudio “¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios”, realizado por Deloitte.

El informe detalla que la mayor actividad se dio en los sectores de gastronomía y retail, es decir los restaurantes, bares y tienditas fueron los que tuvieron mayores ventas, sobre todo durante los partidos de la Selección Mexicana, pues las familias se reunían para ver el partido.

El avance del Tricolor hasta los cuartos de final también elevó las expectativas de los aficionados y estimuló el consumo de productos relacionados con el Mundial; sin embargo, la eliminación ante Inglaterra redujo de forma importante la demanda.

Para identificar los momentos de mayor consumo Deloitte desarrolló un análisis con un agente de Inteligencia Artificial que rastreó señales de intención de compra a partir de Google Trends. Los resultados muestran que la conversación alcanzó su punto más alto al inicio del torneo y después perdió intensidad, lo que confirma que las mayores oportunidades comerciales se concentraron en periodos cortos.

Los restaurantes concentraron la mayor derrama

La gastronomía fue el sector con mayor impacto económico al generar 584 millones de dólares, impulsada por el consumo en restaurantes, bares y establecimientos de alimentos durante el torneo.

Aunque la cifra fue 20% menor a la estimada antes del Mundial, el sector mantuvo el liderazgo gracias a la alta demanda registrada durante los encuentros de la Selección Mexicana.

El análisis también muestra que los establecimientos con mayor capacidad para combinar el consumo en local, servicio para llevar y delivery fueron los que mejor aprovecharon el evento. Cadenas de comida rápida, pizzerías, hamburgueserías, taquerías y torterías concentraron un tercio de los ingresos del sector.

Diversificar los canales de comercialización y de digitalizar los medios de pago, creo que es uno de los grandes aprendizajes del Mundial”, destacó Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America.

El retail superó las expectativas

El comercio minorista fue el único de los principales sectores (gastronomía, retail, alojamiento, transporte y entretenimiento) que superó las proyecciones previas al Mundial.

De acuerdo con Deloitte, el retail generó una derrama de 433 millones de dólares, 10% más de lo previsto antes de la justa mundialista. El crecimiento estuvo por la canasta mundialista, que son bebidas alcohólicas y no alcohólicas, botanas, snacks y productos promocionales relacionados con el Mundial.

“El retail podría ser uno de los grandes ganadores, especialmente lo que serían tiendas de conveniencia”, puntualizó Daniel Zaga.