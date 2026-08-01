¿Usas TAG en las autopistas? Estas son las reglas que publicó CAPUFE para el telepeaje

Si acostumbras utilizar un TAG para pagar peajes en las autopistas, hay nuevas disposiciones que debes conocer. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) publicó los Lineamientos del Servicio de Telepeaje, un documento que establece las reglas para el uso de los dispositivos electrónicos de pago en las plazas de cobro que opera el organismo.

Los lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), regulan aspectos como la colocación del dispositivo, las modalidades de pago disponibles y la administración del servicio, con el objetivo de agilizar el paso de los vehículos por las casetas. Entraron en vigor el 30 de julio de 2026, un día después de su publicación.

¿Qué establecen los lineamientos de CAPUFE para el TAG?

Entre los principales puntos, CAPUFE señala que el TAG IAVE o cualquier otro dispositivo compatible deberá colocarse en el parabrisas del vehículo, debajo del espejo retrovisor, para que pueda ser detectado correctamente por el sistema de telepeaje al momento de cruzar una plaza de cobro.

Además, los lineamientos reconocen dos modalidades para realizar el pago del peaje:

Prepago simple. El usuario deberá recargar saldo de forma manual en su TAG mediante el portal o la aplicación de IAVE, o en la plataforma correspondiente si utiliza un dispositivo de otra marca.

Pospago. El dispositivo podrá vincularse previamente a una tarjeta bancaria de crédito o débito, de manera que los cargos se apliquen automáticamente conforme se realicen los cruces.

¿Es obligatorio usar TAG para pasar por las casetas?

No. La publicación de estos lineamientos no elimina el pago tradicional en efectivo ni obliga a todos los automovilistas a utilizar un TAG.

CAPUFE precisó que quienes no cuenten con un dispositivo electrónico podrán seguir pagando la tarifa correspondiente directamente en los carriles multimodales, con el personal de la caseta.

¿Dónde se puede adquirir el TAG IAVE?

Las personas interesadas en utilizar este sistema de pago podrán adquirir un TAG IAVE a través del Portal IAVE o directamente en las plazas de cobro operadas por CAPUFE.

El organismo explicó que la finalidad de estos lineamientos es regular la comercialización, activación y administración de los dispositivos electrónicos de pago, así como contribuir a que los cruces por las casetas sean más ágiles y eficientes para los usuarios.

¿Qué publicó realmente CAPUFE?

Más que anunciar un cambio en la forma de cobrar los peajes, CAPUFE formalizó las reglas que regulan el servicio de telepeaje mediante la publicación de los Lineamientos del Servicio de Telepeaje IAVE, los cuales establecen el marco de operación para los dispositivos electrónicos utilizados en las plazas de cobro bajo su administración.