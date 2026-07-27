Mundial 2026 elevó ingresos de alojamientos en Airbnb por alza de tarifas

El Mundial 2026 impulsó los ingresos de los alquileres de corta estancia en Airbnb, que en México obtuvieron 78.8 millones de dólares durante el torneo, 30.6 millones más que en el mismo periodo del 2025; sin embargo, el incremento no respondió a la llegada masiva de huéspedes que anticipaba el mercado, sino principalmente al aumento de las tarifas de hospedaje.

De acuerdo con datos de AirDNA, los alquileres de corta estancia en las 16 ciudades sede generaron 1,330 millones de dólares en ingresos durante la Copa Mundial de la FIFA, disputada del 10 de junio al 19 de julio del 2026. La cifra representó un crecimiento anual de 26%, equivalente a 276.7 millones de dólares adicionales.

Sin embargo, el análisis de la firma revela que 84% del aumento en los ingresos se explicó por tarifas más elevadas, mientras que sólo 16% provino del incremento en las noches reservadas.

Linda Rollins, analista senior de investigación de AirDNA, explicó que el torneo benefició al mercado de alquileres de corta estancia principalmente por el mayor poder de fijación de precios de los anfitriones.

“El Mundial del 2026 fue un éxito para los alquileres vacacionales, pero no el que muchos esperaban. El torneo no inundó las ciudades anfitrionas con una oleada de huéspedes adicionales; en cambio, les dio a los anfitriones poder de fijación de precios”, comentó la especialista.

Ciudades más beneficiadas

Monterrey y Guadalajara, pese a ser dos de las ciudades más pequeñas entre las 16 sedes del Mundial 2026, se ubicaron entre los mercados con mayor crecimiento en ingresos por alquileres de corta estancia, con aumentos de 96% y 91%, respectivamente.

En México, la Ciudad de México registró ingresos por 59.1 millones de dólares durante el torneo, un incremento anual de 56%; Guadalajara alcanzó 10.8 millones de dólares, 91% más que en el 2025, y Monterrey sumó 8.8 millones de dólares, 95.9% más respecto al mismo periodo del año anterior.

“Los huéspedes que viajaron a estas ciudades prolongaron sus estancias, lo que impulsó un fuerte crecimiento, especialmente durante la fase de grupos”, añadió Rollins.

Al tratarse de mercados con una oferta más limitada, ambas ciudades también registraron algunos de los mayores incrementos en precios.

Las tarifas de Airbnb reservadas en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Kansas City aumentaron más de 60% anual durante los días de partido y sus vísperas.

“El Mundial recompensó a los anfitriones que fijaron precios con confianza mucho más que los mercados que contaban con un aumento repentino de la ocupación”, apuntó la analista de AirDNA.

Hoteles no llegaron a la meta

Los resultados de los anfitriones de Airbnb contrastan con las expectativas que generó la Copa Mundial entre los sectores turístico y de hospedaje. Si bien el segmento de rentas de corta estancia no se desbordó en ocupación, logró un incremento en ingresos en las sedes mexicanas.

Por su parte, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) informó que las tres ciudades anfitrionas registraron una ocupación hotelera promedio de entre 57 y 65%, cuando la expectativa del sector era alcanzar 90 por ciento.

El incremento en las tarifas y la ausencia de partidos entre selecciones con mayor capacidad de convocatoria en México fueron algunos de los factores que limitaron el dinamismo esperado para la hotelería.

No obstante, Rollins remarcó que, en el caso de Airbnb y otros alojamientos de corta estancia, el crecimiento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por el aumento de la tarifa media diaria.