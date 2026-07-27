Entre la sospecha y el fantasma de la derrota

Aquello que temes enfrentar es, muchas veces, lo que más necesitas para crecer. Carl Jung

La duda es incertidumbre, en política siempre se ha afirmado que “nada sucede por casualidad”, habitamos un mundo que se ha revuelto entre declaraciones, desmentidos, abusos del poder, invasiones a países; pareciera que secuestrar la realidad es lo más importante para la sobrevivencia de actores en entredicho por sus actos al margen de la ley.

Nadie escapa de conocer el punto exacto de su realidad, el pasado no atormenta a los poderosos, quienes comulgan en el cinismo los domingos, sin perdón ni mucho menos olvido a los hechos consumados, el lastimoso presente imágenes y supuestos, de habitar en la mediocridad.

Somos conformistas ante el enemigo silencioso, el tiempo; ese que aquilata los negativos con dádivas en la pobreza, de la que nunca saldrán, porque así conviene a los camaleones, la pretensión es solo una, imponerse bajo cualquier circunstancia, para continuar lucrando en espacios de decisión y definiciones acomodaticias.

No estamos lejos de una derrota anunciada, porque no se han valorado los estropicios en pocos meses, los ruidos podrían ser charolas que caen, pero se convirtieron en un despliegue de seguridad en torno a un perdedor, que busca protección en lo mediático, con el aderezo de corresponsales de todas partes del planeta tierra, aglutinados en un hotel blindado contra todo.

Vulnerable el mandatario norteamericano, para que como si fueran escenas de una película ya vista de antemano, Donald Trump en la calma que brinda el armado de su show de un hombre en solitario, con disparos al aire afuera del salón de la cena el sábado pasado, era protegido y grabado para hacer más notable el momento que se iba a viralizar.

Hoy todos abusan de su poder, para ocultar carpetas de investigación, para ir en contra de negaciones en la construcción de obras sin beneficios públicos, gastar y endeudar a los países mas necesitados del continuismo, prestamistas que de esos “favores”, enganchan a quienes tienen en sus entrañas, por la naturaleza de su conformación, minerales útiles para la ambición.

Derrota que tendrá noviembre en los Estados Unidos, un vecino incómodo dividido, que ocupa de la guerra lejos de su territorio para activar esa decaída economía, me atrevo a escribir que nunca antes se había observado tan predecible un segundo mandato de un republicano en la Casa Blanca.

En las redes de atención y significados sobresalientes, habría que hacer un alto en datos que dejamos de lado por momentos, el mundial de futbol se puede convertir en un gran escenario para la protesta y el desengaño, la violencia extrema y la suspensión del evento, porque el poderoso haría todo para retomar esa popularidad perdida por sus actos.

Será que se enfrentará el gigante del norte a lo inesperado dentro de los estados sede, valdría en este punto afirmar el silencio venezolano, pero además el impase de Irán en negociaciones suspendidas de un solo lado, porque se afirma con razón o sin ella, que China está jugando en otra liga, superando hasta la imposición absurda de aranceles que no logró salvar ni México.

ENTRE LÍNEAS

Seguirá la discusión por la muerte de dos agentes norteamericanos en un operativo, aventón o simple colaboración, en esa lucha sorda contra el flagelo de lo que hoy envenena a la juventud del mundo; Chihuahua estará en la boleta electoral y eso la pone en el centro azul y guinda de la disputa por el poder. Sin mencionar por cierto que también murieron dos agentes mexicanos en el “accidente”.