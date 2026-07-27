Entre sombras, romper el silencio

Lo único necesario para que triunfe el mal es que las personas buenas no hagan nada. Edmund Burke

Por increíble que parezca, son las diferencias irreconciliables, en la comprensión de los modelos de política social y económica, quienes marcan el rumbo de un país, que se enfrenta todos los días a múltiples retos, en las circunstancias de adversidad y no de deseos de buena voluntad.

Así las temáticas son recurrentes, la falta de respeto a la autoridad sin consecuencias es parte de ese andamiaje de imponderables, declaraciones que se ajustan de acuerdo a los intereses y a las mediciones para no perder popularidad.

Una vez más dizque se encienden las redes sociales y las alarmas suenan hasta en palacio nacional, porque hay exceso de protagonismo de un ex integrante de la 4T en los tiempos de López Obrador, porque hay supuestos de órdenes de captura contra nombres y apellidos que hacen mucho ruido.

El exgobernador de Sinaloa, o gobernador con licencia indefinida, más la sumatoria de los otros, enlistados por una oficina de los Estados Unidos en el combate a la delincuencia, organizada o no; no debe quitarnos el sueño, menos aún marcar agenda, cuando tenemos ante nosotros, a pie juntillas, tanto por hacer.

A diario nos preguntamos a que le tenemos ahora miedo, cuando la violencia va poco a poco disminuyendo, no es de percepciones, sino de un cambio radical en el modelo de atención, no solo a las víctimas, sino en ese combate frontal que se pausó por seis años, con complicidades o no, ese es otro boleto por adquirirse.

No podemos seguir entre sombras de angustia, entre la mediocridad y los silencios prolongados, no podemos callar en lo que pensamos, reflexionamos y además nos atrevemos a describir, en las oportunidades únicas de la exigencia personal, donde no son recuerdos, sino historia condenada a un fracaso ya vivido.

Los otros asuntos del mismo partido, en las prioridades del estado, porque el gobierno debe al menos considerar la importancia de los temas que se despliegan en el territorio nacional, desde el agricultor abusado por el “coyotaje”, hasta el exportador ocupado por los resultados de las negociaciones en el T-MEC; y en medio de todo ello, el ciudadano común, que ya no ve lo duro sino lo tupido, dirían en mi pueblo.

No pretendemos descubrir sino vamos a ninguna parte, porque, si bien hay gobiernos estatales en el trabajo y la dedicación a resolver, sumando y fortaleciendo en la adversidad notable, hay gobernadoras y gobernadores en el protagonismo, la incursión en el delirante poder de tener la verdad absoluta, y el desprecio de sus gobernados, que en muchos casos no les dieron el voto en las urnas, sino el triunfo en la mesa.

No hay que ahogarse en medio vaso de agua medio vacío, hay que hablar con la realidad que se observa, se mira y se vive, donde la gobernabilidad no está a prueba de declaraciones extraordinarias, porque hasta lo ordinario conlleva una crítica, en un país donde la violencia hace muchos años alcanzó al periodismo independiente y realista.

Lo que, si debemos tener claro, es que se han ido casi dos años del actual gobierno de Claudia Sheinbaum, y el desmarque previsible a los primeros doce meses no ha llegado, lo cual no es bien visto al interior del país por esa oposición insultantemente disminuida por su falta de credibilidad ante la sociedad, y en el exterior ante el enemigo conocido, los Estados Unidos.

Mucho trabajo por hacer, no más desde las sombras que acompañan una soledad explicable, resultados que deben reflejarse en los comicios del año entrante.

ENTRE LÍNEAS

Los combustibles son parte de las detenciones de quienes al parecer son distractores, de una función que hemos visto varias veces transitar, ahí donde las mentes obtusas, por semanas desvían la atención hacia otros derroteros. Nos preguntamos: ¿dónde se van los millones de dólares con la diferencia en el precio del barril de petróleo hoy?