Amazon Leo propone una constelación de satélites para dar servicio directo a móviles

Leo, filial de Amazon , propuso este lunes una constelación de ⁠hasta 5,105 satélites para proporcionar conectividad de voz y datos directamente a los dispositivos, sumándose así a la creciente competencia entre los operadores de satélites para transmitir servicios de telefonía móvil directamente ⁠a los teléfonos inteligentes.

La red propuesta ofrecería ⁠servicios de voz, mensajería, datos y emergencias en zonas fuera del alcance de las redes móviles terrestres, y el despliegue de los satélites comenzaría en 2028.

La empresa ha presentado una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) para obtener una rápida aprobación del plan.

La FCC no hizo comentarios de inmediato.

El servicio se asociaría con operadores de redes móviles de todo el mundo y utilizaría el espectro de satélites móviles de Globalstar, que Amazon acordó adquirir a principios de este año.

Ambiciones satelitales en expansión

Globalstar ofrece conectividad de dispositivo a dispositivo a millones de usuarios de dispositivos Apple, permitiendo el envío de mensajes de emergencia, el intercambio de ubicación y la asistencia en carretera cuando se encuentran fuera del alcance de las redes terrestres.

Esta medida ampliará las ambiciones de Amazon en el ámbito de los satélites más allá de Internet de banda ancha e intensificará la competencia en el mercado de la conexión directa a dispositivos con SpaceX, AST SpaceMobile y Lynk Global, que también están desarrollando servicios de conexión de satélite a teléfono.

Sin embargo, la creciente escasez de capacidad de lanzamiento de cohetes se ha convertido en una de las mayores limitaciones para el despliegue de una oleada de constelaciones de satélites de ⁠próxima generación.

Amazon Leo ha anunciado colaboraciones con Vodafone, DirecTV, ⁠Herotel y la Red Nacional de Banda ⁠Ancha de Australia.

Amazon Leo está desplegando su sistema de banda ancha por satélite de primera generación y ⁠cuenta con unos 390 satélites en órbita. Tiene previsto comenzar a ofrecer el servicio fijo en las bandas iniciales a finales de este año.

En marzo, el presidente de la FCC, Brendan Carr, desestimó las críticas de Amazon al plan de SpaceX, de Elon Musk, de lanzar una constelación de hasta un millón de satélites.

"Creo que Amazon debería centrarse en poner orden en su propia casa con sus propios lanzamientos y su propia constelación de satélites, en lugar de preocuparse ⁠por otras empresas que, de hecho, están lanzando satélites al ritmo y la cadencia que lo hace SpaceX", afirmó Carr.