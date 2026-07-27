Peso mexicano avanza frente al dólar tras anuncio de una tregua entre EU e Irán

El peso mexicano se aprecia moderadamente frente al dólar en la jornada de este lunes. La divisa local avanza gracias a una mejora en el sentimiento de los inversionistas, al ⁠inicio de una semana ⁠marcada por decisiones de política monetaria de varios bancos centrales.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4745 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4845 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de un centavo, o de 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4830 unidades y un nivel mínimo de 17.4121. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocede 0.02% hasta 101.45 puntos.

La Reserva Federal estadounidense tendrán esta semana su anuncio de política monetaria. Los operadores apuestan por la estabilidad de la tasa clave con 66% de probabilidad, por lo que la atención se centrará en el comunicado y la conferencia del banco central.

Favorece al sentimiento del mercado el anuncio de una tregua el fin de semana entre Estados Unidos e Irán, que reduce los precios del petróleo. El crudo referencia estadounidense WTI cae más de 7%, impulsando la demanda por los activos de riesgo como el peso.

Esa pausa en los ataques aéreos entre Irán y Estados Unidos ha fortalecido las esperanzas de reanudar el diálogo, antes de descartar un acuerdo preliminar firmado hace poco más de un mes. Los mediadores han buscado restablecer las conversaciones, pero sin éxito.

"La moneda local inició la sesión impulsada por los anuncios del presidente Donald Trump para evitar una escalada de los ataques contra Irán. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.40 y 17.51 pesos por dólar, respectivamente", dijo Monex Grupo Financiero.

En cuanto a los indicadores locales, la atención de los operadores se centrará el jueves en las cifras oportunas del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que ⁠ofrecerán señales sobre la actividad económica del país, que inició este año con una contracción.