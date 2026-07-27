Vector un reloj mecánico que transforma ingenieria y diseño con experiencia

Hay relojes que miden el tiempo y otros que invitan a detenerse frente a ellos. Vector, la nueva creación de CIGA design, pertenece a la segunda categoría. México será el primer mercado en descubrir esta edición limitada de 500 piezas, concebida para quienes encuentran belleza en la ingeniería, el movimiento y la precisión.

Disponible en acero inoxidable, titanio y fibra de carbono forjada, Vector interpreta el automovilismo desde sus principios esenciales: control, ritmo y desempeño. No reproduce un tablero de carreras; convierte su lenguaje técnico en una pieza de colección que merece observarse desde cada ángulo.

Mecánica a la vista

La caja redonda de 44.5 milímetros enmarca una construcción full skeleton protegida por cristales de zafiro abombados al frente y al reverso. En su interior, el calibre automático CD-02X parece flotar gracias a una estructura transparente que amplía la profundidad visual.

El movimiento trabaja a 28,800 alternancias por hora, incorpora 25 rubíes y ofrece al menos 38 horas de reserva de marcha. Su rotor KE-efficient reduce en 50% la interferencia visual para mantener el mecanismo como protagonista.

Cada ejemplar está numerado, incluye empaque en español y dos correas. La invitación es descubrir cómo se ve la precisión cuando el tiempo se convierte en diseño.