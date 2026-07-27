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Vector un reloj mecánico que transforma ingenieria y diseño con experiencia

México recibe primero Vector, un reloj mecánico que transforma ingeniería, velocidad y diseño en experiencia

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El calibre CD-02X opera a 28,800 alternancias por hora, integra 25 rubíes, carga bidireccional y arquitectura suspendida visible entre cristales.Cortesía

Patricia Ortega

Hay relojes que miden el tiempo y otros que invitan a detenerse frente a ellos. Vector, la nueva creación de CIGA design, pertenece a la segunda categoría. México será el primer mercado en descubrir esta edición limitada de 500 piezas, concebida para quienes encuentran belleza en la ingeniería, el movimiento y la precisión.

Disponible en acero inoxidable, titanio y fibra de carbono forjada, Vector interpreta el automovilismo desde sus principios esenciales: control, ritmo y desempeño. No reproduce un tablero de carreras; convierte su lenguaje técnico en una pieza de colección que merece observarse desde cada ángulo.

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La caja redonda de 44.5 milímetros enmarca una construcción full skeleton protegida por cristales de zafiro abombados al frente y al reverso. En su interior, el calibre automático CD-02X parece flotar gracias a una estructura transparente que amplía la profundidad visual.

El movimiento trabaja a 28,800 alternancias por hora, incorpora 25 rubíes y ofrece al menos 38 horas de reserva de marcha. Su rotor KE-efficient reduce en 50% la interferencia visual para mantener el mecanismo como protagonista.

Cada ejemplar está numerado, incluye empaque en español y dos correas. La invitación es descubrir cómo se ve la precisión cuando el tiempo se convierte en diseño.

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Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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