Porsche anuncia nuevo recorte de 5,000 empleos; en total serán 9,000 puestos al 2035

El fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche anunció este ⁠lunes que recortará un total de 9,000 puestos de trabajo de aquí a 2035, en un contexto en el que su matriz, Volkswagen, y sus marcas se están reestructurando ante la ⁠débil demanda y la dura competencia.

En un ⁠acuerdo anunciado tras meses de negociaciones, la dirección de Porsche y los representantes de los trabajadores acordaron 5,000 recortes de empleo adicionales que evitarán los despidos forzosos gracias a medidas como la reducción natural de la plantilla y los planes de baja voluntaria.

Estas medidas se suman a un primer paquete de 3,900 recortes de empleo y a otros 500 anunciados este año por el nuevo presidente ejecutivo, Michael Leiters, en relación con el cierre de filiales.

Al asumir el cargo de CEO a principios de año, a Leiters se le encomendó la tarea de reestructurar el negocio tras el colapso de las ventas en el mercado chino de Porsche, que en su día fue muy lucrativo, y el estancamiento de su estrategia de vehículos eléctricos.

Otros fabricantes de automóviles alemanes, como Mercedes-Benz y BMW, también están recortando gastos mientras gestionan la transición hacia los vehículos eléctricos en una carrera con sus competidores chinos y, al mismo tiempo, absorben el impacto de los elevados aranceles.

El acuerdo anunciado por Porsche este lunes también incluye garantías para mantener abiertas las plantas durante otros cinco años, hasta finales de 2035, así como 2,100 millones de euros (2,390 millones de dólares) en inversiones en su fábrica principal de Stuttgart-Zuffenhausen y en ⁠su centro de I+D de Weissach, según informaron la ⁠compañía y el comité de empresa ⁠en un comunicado.

El anuncio se produjo tras una reunión del consejo de supervisión de Porsche el pasado miércoles, ⁠en la que el comité dio su visto bueno a los recortes adicionales.

El predecesor de Leiters, Oliver Blume, sigue siendo presidente ejecutivo de Volkswagen, tras haber puesto fin a un doble cargo directivo al que se oponían muchos inversores.

Blume está impulsando ahora la duplicación de los recortes de empleo en todo el grupo Volkswagen hasta alcanzar los 100,000 puestos, medidas que, según él, son necesarias para seguir siendo competitivos ante la llegada de más marcas chinas a Europa.

También ha ⁠advertido de que cuatro de las fábricas del grupo, incluida una perteneciente a la marca de gama alta Audi, corren el riesgo de cerrar a partir de 2030.