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Estados Unidos lidera la inversión automotriz en Norteamérica bajo las reglas del T-MEC

La industria automotriz se mantiene como un pilar estratégico y generador de millones de empleos, especialmente dentro de la economía de Estados Unidos.

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Del 2019 a la fecha, la participación de Norteamérica en la fabricación global de vehículos automotores cayó de 18.3% a 16.2%, mientras qe la cuota de Asia subió de 58.4% a 63.7%.Gráfico: El Economista

Redacción El Economista

Entre 2018 y 2025, Estados Unidos se consolidó como el principal receptor de inversiones automotrices en América del Norte al captar el 77.3% del total (equivalente a 346.51 mil millones de dólares), mientras que México y Canadá obtuvieron el 12.3% y el 10.4% respectivamente.

La gran mayoría de los cambios de abastecimiento realizados por la industria desde 2018 se deben a las estrictas reglas de origen impuestas por el T-MEC, desplazando producción principalmente desde Corea del Sur y Japón hacia América del Norte.

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Este acuerdo comercial sigue siendo fundamental para la integración regional, aunque la industria señala una reducción en el uso de contenido estadounidense en los vehículos armados en México y Canadá en comparación con los niveles previos al tratado.

El sector automotriz es un pilar estratégico para la economía norteamericana y, de manera muy significativa, para la estadounidense, donde aporta millones de empleos directos e indirectos y un porcentaje relevante de la producción manufacturera.

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