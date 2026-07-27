Ministro de Hacienda brasileño presionará a EU en materia de aranceles

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, dijo ⁠este lunes que los aranceles estadounidenses sobre varios productos de su país constituyen una "injerencia externa" y pronosticó que la disputa se resolverá tras ⁠las elecciones presidenciales de octubre.

Durigan ⁠señaló que tiene previsto solicitar una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en los márgenes de las reuniones del G-20 del próximo mes para defender la postura de Brasil frente a los aranceles.

"Los aranceles estadounidenses son totalmente absurdos", declaró Durigan en una entrevista con Radio Jornal. "Pero no vamos a abandonar la mesa de negociaciones".

Washington impuso este mes un arancel del 25% a varios productos brasileños, alegando lo que calificó de prácticas comerciales desleales. La semana pasada, anunció un gravamen adicional del 12,5% relacionado con la preocupación por el trabajo forzoso.

Brasil estima que las nuevas medidas afectarán al 23.1% de sus exportaciones, de las cuales el 16.5% se enfrentará a aranceles combinados del 37.5 por ciento.

Durigan relacionó la disputa con el contexto electoral de Brasil y acusó a miembros de la oposición derechista liderada por el senador Flavio Bolsonaro -que se enfrentará a ⁠Lula en las elecciones de octubre- de ⁠buscar apoyo extranjero.

Mencionó los ⁠contactos entre Bolsonaro y políticos extranjeros, entre ellos el presidente argentino Javier ⁠Milei y funcionarios estadounidenses. Bolsonaro se opuso este mes ante el Representante de Comercio de Estados Unidos a los aranceles sobre los productos brasileños, en un intento por distanciarse de una política que se había utilizado como arma para defender a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

"Creo que tras las elecciones esto se resolverá, de una forma ⁠u otra", dijo Durigan, añadiendo que Brasil debería estrechar los lazos comerciales con otros socios mientras continúa las conversaciones con Washington.