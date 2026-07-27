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Ministro de Hacienda brasileño presionará a EU en materia de aranceles
El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, dijo este lunes que los aranceles estadounidenses sobre varios productos de su país constituyen una "injerencia externa" y pronosticó que la disputa se resolverá tras las elecciones presidenciales de octubre.
El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, dijo este lunes que los aranceles estadounidenses sobre varios productos de su país constituyen una "injerencia externa" y pronosticó que la disputa se resolverá tras las elecciones presidenciales de octubre.
Durigan señaló que tiene previsto solicitar una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en los márgenes de las reuniones del G-20 del próximo mes para defender la postura de Brasil frente a los aranceles.
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"Los aranceles estadounidenses son totalmente absurdos", declaró Durigan en una entrevista con Radio Jornal. "Pero no vamos a abandonar la mesa de negociaciones".
Washington impuso este mes un arancel del 25% a varios productos brasileños, alegando lo que calificó de prácticas comerciales desleales. La semana pasada, anunció un gravamen adicional del 12,5% relacionado con la preocupación por el trabajo forzoso.
Brasil estima que las nuevas medidas afectarán al 23.1% de sus exportaciones, de las cuales el 16.5% se enfrentará a aranceles combinados del 37.5 por ciento.
Durigan relacionó la disputa con el contexto electoral de Brasil y acusó a miembros de la oposición derechista liderada por el senador Flavio Bolsonaro -que se enfrentará a Lula en las elecciones de octubre- de buscar apoyo extranjero.
Mencionó los contactos entre Bolsonaro y políticos extranjeros, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y funcionarios estadounidenses. Bolsonaro se opuso este mes ante el Representante de Comercio de Estados Unidos a los aranceles sobre los productos brasileños, en un intento por distanciarse de una política que se había utilizado como arma para defender a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
"Creo que tras las elecciones esto se resolverá, de una forma u otra", dijo Durigan, añadiendo que Brasil debería estrechar los lazos comerciales con otros socios mientras continúa las conversaciones con Washington.