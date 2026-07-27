Vacantes de empleo, principal mecanismo de captación para trata de personas

Buscar trabajo es una práctica cotidiana; sin embargo, entre las ofertas se esconden vacantes de empleo falsas que pueden convertirse en un mecanismo de captación para la trata de personas mediante promesas laborales que ponen en riesgo la seguridad e incluso la libertad de quienes buscan una oportunidad laboral.

Aprovechando las brechas de desigualdad y la urgencia de ingresos mediante un empleo, las redes de trata utilizan vacantes de empleo falsas como mecanismo de captación y siguen una cadena de fases que consiste en captar, enganchar, transportar, transferir, retener y alojar a la persona con fines de explotación.

Según el 5to Reporte sobre la Trata de Personas en México, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con excepción de la explotación sexual infantil, las ofertas de empleo son el principal medio de captación de víctimas.

De acuerdo con Jessica Cambray, coach de empleabilidad, las vacantes falsas se caracterizan por ofrecer “ingresos irreales o ganancias extraordinarias” por trabajar pocas horas al día o sin requerir experiencia previa, pero también exigen cobros por contratación, no proporcionan dirección o no cuentan con registro fiscal.

Una vez que la víctima acepta y es trasladada, a menudo lejos de su hogar o fuera del país, la red activa mecanismos de control. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explica que las víctimas son alejadas de sus redes de apoyo, se les inventan deudas, les suministran drogas, les retienen documentos o ejercen violencia para evitar que escapen.

Las vacantes de empleo falsas captan víctimas para conducirlas a distintas modalidades de explotación, entre ellas la laboral. Inicia bajo la promesa de un empleo, pero se traduce en “largas jornadas de trabajo, privación del tiempo libre y de los derechos a la alimentación, al salario, y al acceso a servicios de salud”, dice la CNDH.

A propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, es necesario visibilizar el problema. Según el Consejo Ciudadano, el 28.7% de las víctimas tuvo su primer contacto con el tratante a través de una vacante de empleo falsa; cuatro de cada 10 casos derivaron en explotación sexual, el 31% en trabajo o servicio forzado y 12% en explotación laboral.

Estereotipos en vacantes

Las vacantes de empleo falsas también recurren a estereotipos de género como parte de sus estrategias de captación, por ello, los tratantes diseñan ofertas dirigidas a perfiles específicos para atraer a posibles víctimas, que después usan con fines de explotación.

La mayoría de las afectadas son mujeres. De acuerdo con el Consejo Ciudadano, el 62% de las víctimas en México son mujeres y de estas, el 55% son víctimas de explotación laboral, revela la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las vacantes para ellas se vinculan a perfiles con ciertos roles; por ejemplo, el 42% son ofertas para servicios sexuales, acompañamiento y entretenimiento para adultos, mientras que 32% se dirige a niñeras, cocineras o empleadas domésticas.

En contraste, las de los hombres se centran en estereotipos de fuerza, como guardias de seguridad, choferes de carga y mecánicos; una vez captados son sometidos a trabajos forzados o actividades delictivas.

Además del tipo de puesto, los tratantes dirigen sus vacantes con un lenguaje específico. El headhunter Ángel Sánchez señala que la narrativa empleada sí se orienta al género, aunque no se indique expresamente. “Por ejemplo, se solicita director; toda la redacción de la vacante está en masculino, o coordinadora que sea práctica; va orientada la narrativa”, explica.

Señales de alerta: ¿Cómo identificar una vacante falsa?

Identificar una oferta fraudulenta se vuelve una medida clave para reducir el riesgo. Jessica Cambray sugiere que, antes de asistir a una entrevista, se comparta a un familiar o conocido el nombre del entrevistador, el lugar exacto de la cita, la hora y la ubicación en tiempo real.

Y verificar que la empresa realmente opera en donde dice antes de acudir a una entrevista. “Existen espacios u oficinas que se rentan únicamente por horas”. Añade que cuando se trata de una organización poco conocida o sin suficientes referencias, las personas acudan acompañadas o no asistan si hay demasiadas señales de alerta.

A su vez, Ángel Sánchez recomienda no enviar documentos o información personal, así como videos de presentación. “Pedir a los postulantes que se graben diciendo su nombre, edad y lugar de residencia suele ser usado por organizaciones para fines ilícitos”, refiere.

Aconseja poner atención a vacantes que inviten a mudarse a otros lugares sin brindar información suficiente. “Suele ser un intento de fraude o secuestro, hay que tener cuidado”.

Para cerciorarse de que la empresa existe y que la vacante no tiene fines de trata de personas, recomiendan buscar comentarios y referencias en internet de empleados o exempleados, verificar el correo corporativo y perfiles profesionales del reclutador.

Finalmente, para prevenir el delito, el Consejo Ciudadano pide reportar el hecho al Teléfono Nacional contra la Trata de Personas 8005533000, a través del cual se ofrece apoyo psicológico y legal gratuito las 24 horas.