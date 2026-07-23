Compradores mexicanos impulsan el auge de las branded residences en Playa del Carmen

Durante años, las branded residences en México encontraron en los compradores extranjeros a su principal mercado, impulsadas por el auge del turismo residencial en destinos como Los Cabos, Cancún y la Riviera Maya, que atrajo a inversionistas interesados en combinar una segunda vivienda con servicios de hotelería de lujo; hoy ese perfil comienza a cambiar.

Cada vez más mexicanos participan en este segmento, impulsados por una oferta más amplia y por un modelo que combina vivienda, administración profesional, programas de renta y amenidades operadas por marcas internacionales, una propuesta que gana terreno entre compradores nacionales.

México se consolidó como el principal mercado de branded residences en América Latina y el segundo con más desarrollos de este tipo en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos, de acuerdo con el Knight Frank Global Branded Residences Report.

En Playa del Carmen, esa tendencia ya se refleja en las ventas: más de la mitad de las 80 unidades comercializadas durante los últimos dos meses en Viceroy Residences Playa del Carmen fueron adquiridas por compradores nacionales, informó Christopher Gill, director comercial del desarrollo.

"Más de un 50% que ha adquirido en los últimos dos meses, más de 80 unidades que llevamos en dos meses, es mercado nacional. Si nos escuchan desde Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o Tijuana, tienen clientes que están activamente buscando propiedades en branded residences", comentó Gill durante un foro de la plataforma Tiburones Inmobiliarios.

La compra deja de centrarse sólo en el inmueble

El Knight Frank Global Branded Residences Report identifica un mayor interés por servicios de hospitalidad, administración especializada y estándares de operación respaldados por marcas internacionales, una tendencia que, de acuerdo con Christopher Gill, también comienza a reflejarse entre los compradores mexicanos.

"Hoy no solamente queremos un patrimonio, no solamente un producto inmobiliario; queremos vivir nuevas experiencias, queremos vivir mejor".

Otro diferenciador es la operación de los inmuebles, pues a diferencia de otros esquemas de renta vacacional, la administración permanece bajo una sola marca, lo que permite mantener estándares homogéneos de servicio.

"El comprador hoy viene de una etapa donde participó en edificios enfocados al Airbnb. Aquí sólo opera Viceroy; no puedes meter cualquier administrador externo. La cadena hotelera administra las residencias como una extensión del hotel", comentó.

La oferta crece

Mientras la demanda gana dinamismo, la oferta también se expande. The Residence Report 25/26, elaborado por Graham Associates, indica que el inventario mundial de branded residences pasó de 169 desarrollos en el 2011 a más de 600 en la actualidad.

Ese crecimiento ya no depende exclusivamente de cadenas hoteleras, ya que ahora marcas de moda, diseño y automóviles participan en nuevos proyectos inmobiliarios, una tendencia que ha diversificado el mercado y ampliado el perfil de los compradores.

México acompaña esa evolución con desarrollos en Playa del Carmen, Cancún y Los Cabos, a los que se sumará un complejo multimarca en Riviera Nayarit, uno de los primeros proyectos del país que reunirá distintas firmas internacionales dentro de un mismo desarrollo residencial.

Con nuevos proyectos en Playa del Carmen, Cancún, Los Cabos y Riviera Nayarit, el mercado mexicano de branded residences mantiene una etapa de expansión en la que la participación de compradores nacionales gana terreno junto con la inversión extranjera.