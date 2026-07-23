La ocupación hotelera en junio mundialista fue de entre 57% y 65%, por debajo del 90% estimado: ANCH

La ocupación hotelera en junio, durante la Copa Mundial de futbol, en las tres sedes de México, estuvo entre 57% y 65%, cifras por debajo de las expectativas que había de llegar hasta 90%, dijo este jueves el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Jorge Paoli.

Como un aliciente para el sector, la tarifa se incrementó 43 por ciento.

"El encuentro fue muy positivo, favoreció al turismo e implicó una contribución al PIB nacional en un contexto en el que el país está creciendo poco. Sin embargo, para la industria el resultado estuvo por debajo de la expectativa", comentó.

En conferencia de prensa, destacó que no es el objetivo confrontar con otras cifras que se han difundido en relación a los resultados del torneo, sino de aportar la información que tienen.

Algunas de las razones mencionadas sobre el resultado fueron: precios elevados de los boletos en los estadios, falta de juegos de selecciones que atraen muchos aficionados (como Argentina) y el desplazamiento de turistas y viajeros que no deseaban verse afectados (incluidos los relacionados con congresos y convenciones).

Como una nota positiva, Paoli destacó que el gobierno de México hizo una buena labor de organización del encuentro, que no se afectó por los bloqueos de maestros, lo cual generó una buena imagen del país que se debe capitalizar turisticamente.