Bolsa mexicana inicia la semana con ganancias ante un aumento del apetito por el riesgo

Las bolsas de valores de México inician con ganancias las negociaciones de esta semana. Los índices locales suben ante una mejora de apetito por riesgo en los mercados tras el anuncio de una tregua entre Estados Unidos e Irán que hace bajar los precios del petróleo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.41% a 66,653.73 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.47% al nivel de 1,348.02 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de Regional, con 2.18% a a 134.21 pesos, seguidos por los de Coca-Cola FEMSA, con 2.13% a 183.23 pesos, y Grupo Financiero Banorte, que avanza 2.06% hasta 196.23 pesos.

Favorece al sentimiento del mercado el anuncio de una tregua el fin de semana entre Estados Unidos e Irán, que reduce los precios del petróleo. El crudo referencia estadounidense WTI cae más de 7%, impulsando la demanda por activos de riesgo como las acciones.

Esta semana los inversionistas aguardan los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal estadounidense. Además se esperan cifras de la actividad económica de México y resultados trimestrales de grandes compañías.