Airbnb enfrenta demanda en Los Ángeles por especulación durante los incendios forestales de 2025

Airbnb ⁠se enfrenta a una demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Los ⁠Ángeles, que acusó a la plataforma de alquiler de viviendas de especulación con los precios durante los incendios forestales de enero de 2025 en el sur ⁠de California, dijo el martes la ⁠fiscal municipal Hydee Feldstein Soto.

El juez Robert Broadbelt, del Tribunal Superior de California, dictaminó que, aunque sean los anfitriones quienes ponen los precios, las alegaciones de Los Ángeles de que Airbnb anunció y cobró los precios por los alquileres infringían el código penal de California y el código municipal de Los Ángeles.

La demanda, presentada en julio, acusaba a Airbnb de aumentar ilegalmente los precios de alquiler en más de 2,600 propiedades, infringiendo así una ley de California que prohíbe que los precios de los bienes y servicios esenciales suban más de un 10% tras la declaración de un estado de emergencia.

La declaración del gobernador Gavin Newsom del estado de emergencia en Los Ángeles activó la ley estatal contra la especulación, que se ha prorrogado en varias ocasiones.

Un portavoz de Airbnb dijo que la empresa refuta las "acusaciones inexactas" de la demanda, pero apoya los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Los Ángeles.

Airbnb ha señalado que la empresa, su director ejecutivo Brian Chesky y la organización sin ánimo de ⁠lucro Airbnb.org han aportado casi 30 millones de ⁠dólares a las labores de recuperación ⁠tras los incendios, lo que incluye alojamiento de emergencia gratuito para casi 24,000 personas.

Feldstein ⁠Soto cuestionó la afirmación de Airbnb de que cuenta con una herramienta de "precios inteligentes" que, cuando se activa, permite a la empresa ajustar y anunciar los precios en función de la demanda.

Los incendios forestales del sur de California se cobraron la vida de al menos 31 personas y destruyeron o dañaron más de 16,000 edificios, calcinando una superficie mayor que la de París.

Gran parte de los daños ⁠se debieron al incendio de Palisades, en Pacific Palisades, y al incendio de Eaton, en Altadena.