Wall Street inicia la semana con un comportamiento mixto ante caída de fabricantes de chips

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este lunes. La tregua entre Estados Unidos e Irán mejora el sentimiento del mercado, pero dudas persistentes sobre los fabricantes de chips golpean al Nasdaq al comienzo de una semana clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, gana 0.50% a 52,206.13 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, sube 0.10% con 7,419.40 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.07% a 24,959.21 puntos.

Favorece al sentimiento del mercado el anuncio de una tregua el fin de semana entre Estados Unidos e Irán, que reduce los precios del petróleo. El crudo referencia estadounidense WTI cae más de 7%, impulsando la demanda por los activos de riesgo como las acciones.

Sin embargo, las preocupaciones por los fabricantes de chips persisten. Las acciones de Micron (-5.86%), Super Micro Computer (-4.12%), TSMC (-3.21%), entre otros, caen con fuerza. Nvidia (-4.79%) y el índice de semiconductores de Filadelfia (-4.72%) también retroceden.

En cuanto a la temporada de resultados corporativos, se esperan resultados importantes. Meta Platforms (+1.77%), la matriz de Facebook, y Microsoft (+3.17%) publicarán su información el miércoles, mientras que Amazon (+0.52%) y Apple (+1.67%) lo harán el jueves.

La Reserva Federal estadounidense realizará esta semana su anuncio de política monetaria. Los operadores apuestan por la estabilidad de la tasa de interés con 66% de probabilidad, por lo que la atención se centrará en el comunicado y la conferencia del banco central.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana. Destacan las empresas de servicios de comunicación (+2.49%), con Alphabet (+2.51%) repuntando tras la caída por sus cifras trimestrales. Le siguen consumo básico (+1.41%) y el de finanzas (+1.08%).