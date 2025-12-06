Materiales y asesoría, claves para hacer rendir el aguinaldo al mejorar el hogar

Cada diciembre, millones de personas reciben su aguinaldo y mientras algunos lo destinan a gastos navideños, otros utilizan este ingreso extra para mejorar su hogar.

Debido a esta tendencia, algunos especialistas consideran que este mes se ha convertido en “la temporada fuerte de la autoconstrucción”, impulsada por la necesidad de aumentar el valor del patrimonio o tener una mejor calidad de vida.

En un entorno donde la compra de vivienda nueva resulta más compleja por el encarecimiento del suelo y mayores requisitos crediticios, la ampliación progresiva y la autoconstrucción han tomado fuerza como una opción viable para miles de familias.

“Construir o mejorar la vivienda se convierte en una decisión estratégica: aumenta el valor del patrimonio, mejora la calidad de vida, fortalece la seguridad estructural y brinda estabilidad a largo plazo”, se puede leer en un análisis de Materiales San Cayetano Express.

A partir de ello, diciembre se ha convertido en una ventana ideal para iniciar proyectos como:

Ampliación de recámaras.

Reparación de muros o pisos.

Construcción de un baño adicional.

Levantamiento de un segundo nivel.

Revisión y mejora de techos.

De acuerdo con la empresa, destinar el aguinaldo a estas acciones genera un beneficio tangible y duradero.

Materiales eficientes

San Cayetano Express destacó que la asesoría adecuada y el uso de productos eficientes son determinantes para aprovechar el aguinaldo. Entre los materiales más utilizados se encuentran las mezclas listas Calidra, diseñadas para sustituir la mezcla tradicional.

Estas mezclas permiten ahorrar tiempo, evitar desperdicios y asegurar una aplicación uniforme, lo que facilita el proceso incluso para personas sin experiencia en obra.

Por otro lado, los tabiques industrializados como los Novaceramic han ganado presencia debido a sus ventajas estructurales y operativas. Ofrecen resistencia, confort térmico, permiten avanzar con mayor rapidez y no requieren mano de obra especializada.

Planeación de las mejoras

Para conocer más acerca de materiales y sus aplicaciones, Materiales San Cayetano ha incorporado un modelo que integra acompañamiento técnico personalizado.

El objetivo es que “cualquier persona pueda acercarse, sin ser maestro de obra ni especialista, y recibir acompañamiento para planear su ampliación o remodelación”.

Para maximizar los beneficios del aguinaldo, los asesores de la compañía pueden guiar a las personas que desean mejorar su hogar a: