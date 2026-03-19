Aumento prolongado de los precios de la energía impulsaría la inflación y reduciría el crecimiento: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que estaba ⁠siguiendo de cerca la evolución de la guerra en Irán y las perturbaciones resultantes en la producción energética, y advirtió de que unos aumentos prolongados de los precios de la ⁠energía podrían impulsar la inflación y ⁠reducir el crecimiento a nivel mundial.

Julie Kozack, portavoz del FMI, dijo a periodistas que el conflicto ya había provocado importantes interrupciones en los envíos marítimos de petróleo y gas natural, lo que había hecho que los precios del crudo subieran más de un 50%, superando los 100 dólares por barril.

La entidad crediticia mundial no había recibido ninguna solicitud formal de financiación de emergencia, pero estaba dispuesta a ayudar a los países miembros según sea necesario, señaló Kozack. Afirmó que los funcionarios del FMI estaban colaborando activamente con los ministros de Finanzas y los responsables de los bancos centrales de los países miembros, así como con las instituciones regionales.

Kozack señaló que el impacto global de la guerra dependería de su duración, intensidad y alcance. El FMI incluirá la guerra en sus perspectivas económicas mundiales actualizadas, que se publicarán a mediados de abril durante las reuniones de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial.

Citó una "regla empírica" del FMI según la cual cada aumento del 10% en los precios de la energía, si se mantiene durante aproximadamente un año, daría lugar a un aumento de 40 puntos básicos en la inflación ⁠mundial y a una caída de la producción de ⁠entre el 0,1% y el 0,2%.

Si ⁠los precios del petróleo se mantuvieran por sobre los 100 dólares durante un año, ello se ⁠traduciría en repercusiones significativas sobre la inflación y la producción económica mundial.

Según ella, los bancos centrales deberían mantenerse alerta ante el aumento de los precios de la energía, prestando especial atención a si la inflación se está extendiendo más allá de los precios de la energía y a si las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas.

Kozack dijo que la evaluación preliminar del FMI era que la guerra debilitaría el crecimiento en los países ⁠del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), pero no dio detalles. Señaló que mucho dependería de la capacidad de los países para reanudar las exportaciones de petróleo y gas.