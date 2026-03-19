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Aumento prolongado de los precios de la energía impulsaría la inflación y reduciría el crecimiento: FMI
Si los precios del petróleo se mantuvieran por sobre los 100 dólares durante un año, se traduciría en repercusiones significativas sobre la inflación y la producción económica mundial.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que estaba siguiendo de cerca la evolución de la guerra en Irán y las perturbaciones resultantes en la producción energética, y advirtió de que unos aumentos prolongados de los precios de la energía podrían impulsar la inflación y reducir el crecimiento a nivel mundial.
Julie Kozack, portavoz del FMI, dijo a periodistas que el conflicto ya había provocado importantes interrupciones en los envíos marítimos de petróleo y gas natural, lo que había hecho que los precios del crudo subieran más de un 50%, superando los 100 dólares por barril.
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La entidad crediticia mundial no había recibido ninguna solicitud formal de financiación de emergencia, pero estaba dispuesta a ayudar a los países miembros según sea necesario, señaló Kozack. Afirmó que los funcionarios del FMI estaban colaborando activamente con los ministros de Finanzas y los responsables de los bancos centrales de los países miembros, así como con las instituciones regionales.
Kozack señaló que el impacto global de la guerra dependería de su duración, intensidad y alcance. El FMI incluirá la guerra en sus perspectivas económicas mundiales actualizadas, que se publicarán a mediados de abril durante las reuniones de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial.
Citó una "regla empírica" del FMI según la cual cada aumento del 10% en los precios de la energía, si se mantiene durante aproximadamente un año, daría lugar a un aumento de 40 puntos básicos en la inflación mundial y a una caída de la producción de entre el 0,1% y el 0,2%.
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Si los precios del petróleo se mantuvieran por sobre los 100 dólares durante un año, ello se traduciría en repercusiones significativas sobre la inflación y la producción económica mundial.
Según ella, los bancos centrales deberían mantenerse alerta ante el aumento de los precios de la energía, prestando especial atención a si la inflación se está extendiendo más allá de los precios de la energía y a si las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas.
Kozack dijo que la evaluación preliminar del FMI era que la guerra debilitaría el crecimiento en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), pero no dio detalles. Señaló que mucho dependería de la capacidad de los países para reanudar las exportaciones de petróleo y gas.