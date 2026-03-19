Argentina desclasifica documentos de inteligencia de la dictadura

Argentina desclasificó y publicó este jueves casi 500 páginas de documentos oficiales del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) correspondientes al período 1973-1983, que incluye los más de siete años de la última y más sangrienta dictadura del país sudamericano.

Los documentos fueron publicados en el sitio oficial de Estado. Contienen desde la lista de compras de las oficinas del organismo de inteligencia hasta el registro de conformación de departamentos dedicados a espiar universidades, sindicatos, empresas, organizaciones políticas y sociales.

"La iniciativa se integra a una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad", dijo la SIDE en una publicación en X.

En esta primera instancia, se publicó "un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas", además de una guía sobre la desclasificación de los documentos para facilitar su lectura.

La liberación de estos archivos ocurre a cinco días de que se conmemore el 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio, el 24 de marzo de 1976, al último gobierno militar en el país, que secuestró y desapareció a 30,000 personas, según estimaciones de organismos de derechos humanos.

Argentina juzgó a cientos de implicados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, principalmente exmilitares o expolicías, aunque también algunos civiles.