Aguinaldo: cómo utilizar este ingreso extra para fortalecer tu bienestar financiero

Con la llegada del aguinaldo, los trabajadores reciben una oportunidad única en el año de mejorar su salud financiera mediante un ingreso adicional, destaca Maryela Aguilar, especialista senior en bienestar financiero de Lockton México.

De acuerdo con la experta, usar este recurso de forma estratégica permite contrarrestar desafíos como el endeudamiento con altos intereses y el gasto impulsivo típico de la temporada. “Nuestro llamado este año es detenerse, analizar y tomar decisiones más inteligentes. La estabilidad financiera se traduce en bienestar emocional, productividad y calidad de vida”, afirma Aguilar.

Evita el gasto impulsivo y prioriza tus finanzas

El aguinaldo suele destinarse de inmediato a regalos, cenas o compras sin previa planeación, lo que puede comprometer el bienestar financiero a largo plazo. Por ello, Aguilar recomienda primero revisar las deudas, intereses y compromisos ya adquiridos.

Entre los principales retos financieros, la especialista menciona el desconocimiento de tasas reales de interés, el hábito de pagar únicamente el mínimo en tarjetas, ciclos de consumo impulsivo en diciembre y la ausencia de un fondo de emergencia.

Recomendaciones clave para aprovechar el aguinaldo

Antes de gastar el aguinaldo, Aguilar sugiere plantearse tres preguntas esenciales:

¿Cuáles deudas generan los intereses más altos? ¿Qué compromisos financieros tienes para los primeros meses del próximo año? ¿Cuentas con un fondo de emergencia?

Si existe una deuda con intereses elevados, destinar parte del aguinaldo a reducirla es lo más inteligente. Si no hay obligaciones importantes, es el momento ideal para comenzar o fortalecer un fondo de emergencia.

La Ley Federal del Trabajo señala que el aguinaldo debe ser equivalente, al menos, a 15 días de salario y debe entregarse antes del 20 de diciembre. Consulta la Ley aquí.

Este año, aprovechar el aguinaldo no solo ayudará a cubrir necesidades inmediatas, sino que puede ser un paso clave para promover hábitos financieros saludables entre los trabajadores.