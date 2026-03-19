Gobierno de Nayarit presenta FOSONN para detonar inversión y pensiones sostenibles

El Gobierno de Nayarit presentó el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (FOSONN), un vehículo financiero que busca transformar los activos del estado en proyectos productivos, atraer capital privado e impulsar un modelo de desarrollo con impacto social de largo plazo.

Durante el evento, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, se detalló que el FOSONN operará bajo un esquema que combina bienes estatales con inversión privada para detonar sectores estratégicos como turismo, energía, salud, logística e infraestructura.

El modelo contempla la aportación de terrenos por parte del estado, mientras que los inversionistas contribuyen con capital y capacidades técnicas para desarrollar proyectos. De esta forma, los activos dejan de ser estáticos para convertirse en generadores de valor. Parte de los rendimientos se reintegrará al propio fondo, permitiendo su reinversión y sostenibilidad.

Además, el esquema incorpora altos estándares de gobernanza, transparencia y cumplimiento normativo, alineados con estructuras internacionales para atraer capital global, incluyendo mecanismos como fondos europeos especializados.

En paralelo, se presentó el Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), diseñado como un sistema de pensiones basado en cuentas individuales, con administración independiente y supervisión federal. Este instrumento busca garantizar pensiones sostenibles, blindadas ante cambios políticos y con rendimientos competitivos.

El gobernador Navarro Quintero subrayó que el proyecto responde a una estrategia de previsión financiera ante los retos estructurales del país. “No es lo mismo vender que administrar”, afirmó, al destacar que el modelo permite generar ingresos recurrentes en lugar de ganancias únicas por la enajenación de activos.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo que representan los pasivos pensionarios a nivel nacional. “El pasivo más riesgoso que tiene el país es el pasivo pensionario… eso genera una crisis financiera sin precedentes”, señaló.

El mandatario enfatizó que el objetivo es construir un sistema con certidumbre jurídica, disciplina financiera y visión de largo plazo, que permita atender tanto las necesidades económicas como sociales de la entidad.

Con estas herramientas, el Gobierno de Nayarit busca posicionarse como un referente en innovación financiera subnacional, al vincular inversión productiva con bienestar social y estabilidad fiscal.