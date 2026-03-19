Bolsa mexicana cierra con pérdidas; las acciones de Peñoles lideran los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales bajaron golpeados por las preocupaciones sobre la inflación ante el avance de los precios del petróleo por la guerra contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.88% a 65,199.4 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.92% a 1,298.08 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la minera Industrias Peñoles, de 8.53% a 863.24 pesos, seguida de Genomma Lab, con 8.10% a 18.88 pesos, y Grupo México, con 3.34% a 186.04.

"Mi lectura es de una bolsa mexicana que sigue atrapada en un entorno donde el potencial de recuperación existe, pero está subordinada a factores externos que pesan más que los locales", destacó Laura Torres, directora de Inversiones de EBC Financial Group.