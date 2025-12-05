¿En qué gastaron el aguinaldo los consumidores mexicanos?

El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas por los trabajadores mexicanos cada fin de año, ¿en qué lo gastaron quienes ya lo recibieron?

49% lo destinó al pago de deudas como tarjetas, préstamos o hipoteca.

27% lo usó en compras personales y regalos de temporada.

15% adquirió artículos para el hogar como electrónica, muebles o línea blanca.

9% lo dispuso para viajes, entretenimiento o restaurantes.

Según una encuesta de Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX, 46% de las personas ocupadas no recibirá aguinaldo en 2025; 28% ya lo gastó por completo; 12% utilizó una parte, pero conserva la mitad o más y únicamente 14% mantiene íntegra esta gratificación.

“Cuando observamos que la mayor parte del aguinaldo se destina al pago de deudas, queda claro que esta prestación ya no es un ingreso extraordinario, sino un salvavidas que permite a las familias cerrar el año sin mayor presión financiera”, expuso Pablo Levy, director general de Research Land.

Entre quienes aún conservan una parte, 44% planea ahorrar o invertir ese dinero, mientras que 34% lo reserva para los gastos de inicio de año, 15% piensa gastarlo pronto sin un plan específico y 7% considera aprovechar compras de alto valor.

Sobre la percepción de administración financiera, 43% de los encuestados consideró que gestionó su aguinaldo de mejor manera que en años anteriores, 25% cree que lo hizo igual que otros años, 19% afirmó haber mejorado ligeramente y 13% reconoció haberlo manejado con menor planificación.

La encuesta de Research Land reveló que, en el Buen Fin, 68% no utilizó esta prestación para gastar, 16% destinó una cuarta parte para adquirir productos, 9% gastó entre 25% y 50% y 7% ocupó más de la mitad de su gratificación anual en este periodo de ofertas.