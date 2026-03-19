Peso mexicano avanza frente al dólar tras medidas de EU para contener avance del petróleo

El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar en las operaciones del jueves. La divisa local revirtió su caída de la apertura después de que Estados ⁠Unidos emitió una exención a la venta de petróleo ruso para amortiguar la presión para los precios de la energía.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.7396 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.8265 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó una recuperación de 8.69 centavos para la moneda o de 0.49 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.9600 unidades y un nivel mínimo de 17.7783. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocedía 1.09% hasta 99.21 unidades.

Se reduce el nerviosismo

El mercado había mostrado un sentimiento negativo más temprano, que impulsó al petróleo y golpeó a los activos de riesgo, después de que Irán atacó infraestructura energética en Oriente Medio. El anuncio estadounidense ayudó a contener la volatilidad en los precios.

"El peso mexicano mostró hoy una resiliencia notable", destacó en un reporte Felipe Mendoza, analista de la plataforma EBC Financial Group. "Hacia los próximos días, espero que el factor determinante siga siendo el caos energético global derivado del conflicto", afirmó.

Algunos analistas afirmaron que también contribuyó a un mejor sentimiento las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien dijo que Irán ya no tiene capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos tras 20 días de ataques aéreos.

Fed y datos laborales

La Reserva Federal había mantenido la tasa de interés sin cambios en su anuncio de ayer y, siguiendo su tono, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantuvieron estables las tasas hoy, ambos reforzando el mismo discurso de cautela por la guerra de la Fed.

En las cifras, el número ⁠de estadounidenses que solicitaron ayudas estatales por desempleo la semana pasada se situó en 205,000, menor a lo previsto. La cifra de la semana previa se situó en 213,000, tras una revisión del dato que no tuvo variación sobre la estimación.