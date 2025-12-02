Monitor laboral: Jornada de 40 horas, más festivos y aguinaldo de 30 días, los temas de noviembre

En noviembre se presentaron 24 iniciativas laborales, los temas centrales de las propuestas fueron la reducción de la jornada laboral, la ampliación de los días de descanso obligatorio, la mejora del aguinaldo, incentivos para promover el primer empleo y permisos por salud mental.

Con los proyectos presentados el mes pasado, el Congreso de la Unión acumula más de 300 iniciativas en lo que va de la actual legislatura. Sin embargo, en medio de toda esta avalancha, este año sólo una propuesta ha logrado concluir su proceso legislativo, es la reforma para mejorar la protección de la autonomía sindical en el sector público.

Estas fueron las iniciativas más destacadas de noviembre:

Reducción de jornada laboral

En el penúltimo mes del año se presentaron dos propuestas para reducir la jornada laboral a 40 horas. Una de las iniciativas, fue promovida por la diputada Delhi Miroslava Shember (Morena), el proyecto plantea una modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para fijar un límite de 7 horas por día, sin exceder 40 por semana.

Esta es una de las pocas iniciativas que se han enfocado únicamente en modificar la LFT, la mayoría de los esfuerzos legislativos se han concentrado en cambiar el artículo 123 de la Constitución.

El otro proyecto fue presentado por diputados del PT, se trata de una reforma constitucional para ampliar un día de descanso a la semana, para fijar una jornada máxima de cinco días de trabajo por dos de descanso. La propuesta incluye a los servidores públicos.

Más días de descanso

La lista de festivos oficiales de los trabajadores también despertó el interés legislativo. El diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos (Morena) propuso el primer lunes de mayo como día de descanso obligatorio para los trabajadores, en conmemoración del 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla.

Antes de cerrar el mes, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) presentó un proyecto para ampliar los festivos en la Ley Federal del Trabajo, esta iniciativa plantea sumar seis días, con lo cual, la lista de días de descanso pasaría de 9 a 15 fechas.

Estos son los días de descanso que propone incluir:

El 24 de febrero, por el Día de la Bandera

El 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer

El segundo lunes de mayo en conmemoración del 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla

El cuarto lunes de junio en conmemoración del 30 de junio, Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios

El segundo lunes de octubre en conmemoración del 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural

El 12 de diciembre, por el Día del orgullo mestizo y la mexicanidad.

Aguinaldo de 30 días

El aguinaldo de 30 días retornó a la agenda legislativa. La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) promueve mejorar la prestación de manera progresiva y ligada a la antigüedad en el trabajo.

La propuesta busca que la prestación incremente con la antigüedad en el empleo, de esta manera, las personas que permanezcan por seis años o más en una empresa, alcanzarían un aguinaldo de 30 días.

Esta es la fórmula planteada para mejorar la prestación:

Primer año: 15 días

De dos a tres años: 20 días

De cuatro a cinco años: 25 días

Del sexto año en adelante: 30 días

Incentivos para el primer empleo

La iniciativa impulsada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) propone agregar un nuevo capítulo a la LFT sobre el trabajo de jóvenes, el objetivo es promover el acceso al primer empleo formal de quienes tienen entre 18 y 29 años.

Entre otras disposiciones, se plantea el otorgamiento de estímulos fiscales para las empresas que cumplan con la contratación de jóvenes en condiciones de trabajo digno, acceso a la seguridad social desde el primer día de la relación laboral, proceso de inducción y formación inicial, y eliminación de la discriminación por edad o requisitos desproporcionados de experiencia.

“El estímulo fiscal consiste en poder deducir de sus ingresos acumulables, para efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 40% del salario efectivamente pagado a dichas personas durante los primeros doce meses contados a partir de su contratación”, se indica en la propuesta.

Sin embargo, si los empleadores se encuentran sectores económicos definidos como prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo o en programas sectoriales del Gobierno Federal, el incentivo fiscal podrá ser de 50% y se accederá a un 10% adicional cuando se impartan programas de capacitación registrados ante la autoridad o en coordinación con instituciones públicas.

Permisos de salud mental

Diputados de MC propusieron en noviembre cambios a la LFT para reconocer el derecho a permisos de salud mental.

El proyecto promueve incorporar como obligación de los empleadores otorgar un permiso por salud mental de hasta 7 días, los cuales pueden ser o no continuos, y se puede expedir hasta dos veces por año.

“La persona trabajadora podrá justificar el uso de este permiso mediante un documento expedido por una persona profesional de la salud con cédula profesional vigente adscrita a una institución pública de seguridad social o a una institución privada del sector salud debidamente acreditada y registrada ante la Secretaría de Salud para los fines en la materia. Dicho documento deberá indicar la necesidad de atención para la salud mental”, se propone como regla para acceder al beneficio.

La modificación a la Ley Federal del Trabajo también incluye una disposición para garantizar que el goce de estos permisos no afecte el disfrute de otros derechos y prestaciones.

¿Qué esperar en reformas laborales?

Quedan pocos días de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión; sin embargo, se mantiene la reducción de la jornada laboral como el tema con más posibilidad de avanzar en la Cámara de Diputados y en el Senado, si no ocurre este año, probablemente se discuta la reforma en 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado su compromiso por enviar al Congreso la propuesta, la cual se construirá con consenso. Hasta ahora, se conocen pocos detalles de cómo será el cambio, pero es un hecho que será gradual y la meta es una jornada de 40 horas por semana.

Otra iniciativa que tiene buen avance, es la de inspecciones enfocadas en igualdad salarial, el Senado aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer como obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la vigilancia de la equidad retributiva entre mujeres y hombres.

Si bien se tratan de cambios que no son seguros antes de cerrar el año, en 2026 se podrían estar materializando.

Además, no se pueden descartar que en la agenda del siguiente año se incorporen otras modificaciones que garanticen el balance vida-trabajo. El Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, el cual es de observancia obligatoria para todas las dependencias, incluyó entre las acciones estratégicas de la STPS la promoción de cambios en la regulación y en la cultura organizacional que contemplen el trabajo por objetivos, horarios dignos, escalonados y flexibles.