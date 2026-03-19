Operativo en Sinaloa deja 11 presuntos criminales abatidos y un detenido ligado a “Los Mayos”

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina en Sinaloa dejó como saldo preliminar 11 presuntos integrantes del crimen organizado abatidos y un detenido, como parte de las acciones federales para contener la violencia en la entidad.

El Gabinete de Seguridad informó que el despliegue se realizó en diversos municipios del estado con el objetivo de inhibir la operación de grupos delictivos.

Durante una de las intervenciones, personal de la Armada de México ejecutó una acción en un domicilio vinculado con una célula de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un presunto integrante de esta organización criminal.

En el lugar también fue localizada una mujer identificada como hija de un líder delictivo, quien no contaba con órdenes de aprehensión ni vínculos con actividades ilícitas, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos legales.

Enfrentamiento deja 11 agresores abatidos

Como parte de la continuidad del operativo, fuerzas federales ubicaron otro inmueble utilizado por el mismo grupo criminal. Al arribar al sitio, el personal naval fue agredido por sujetos armados, por lo que repelió el ataque en apego al marco legal vigente.

De manera preliminar, el enfrentamiento dejó un saldo de 11 presuntos agresores abatidos. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico. El Gabinete de Seguridad señaló que el operativo continúa en la región, con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger a la población ante la presencia de grupos generadores de violencia.