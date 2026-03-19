La OSCE acuerda primer presupuesto en 5 años, con recortes exigidos por EU

La Organización para la Seguridad y ⁠la Cooperación en Europa (OSCE), un organismo de 57 países, acordó el jueves un presupuesto ⁠por primera vez ⁠en cinco años, con fuertes recortes exigidos por Estados Unidos.

En los últimos años, la organización de seguridad y derechos con sede en Viena, que incluye a Canadá, Rusia y gran parte de Europa y Asia Central, se ha visto a menudo en un punto muerto a la hora de aprobar un nuevo presupuesto y otras decisiones importantes, ya que Moscú la acusaba de haber sido tomada por el Occidente.

El año pasado, Estados Unidos amenazó con retirarse de la organización, al tiempo que exigía que su presupuesto se recortara en más ⁠de un 10% y ⁠que la OSCE ⁠volviera a sus funciones básicas.

Aunque la OSCE no ⁠especificó de cuánto era el recorte, diplomáticos indicaron que se trataba de una reducción de 15 millones de euros (17 millones de dólares), lo que supone alrededor del 10% del presupuesto de 2021, que desde entonces se había ⁠prorrogado de facto con una congelación de la cuantía.