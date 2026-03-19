El PT condiciona su voto al “plan B’’ electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

La dirección nacional del Partido del Trabajo (PT), que preside el senador Alberto Anaya Gutiérrez, y sus coordinaciones en las cámaras de Senadores y de Diputados acordaron solicitar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precise su iniciativa de reformas a la Constitución que remitió al Congreso de la Unión -el llamado "plan B"- el pasado martes para poder decidir el sentido de su voto.

"Lo que estamos sugiriendo es que la redacción de la iniciativa sea más precisa, más contundente, y ya sobre eso daremos nuestra opinión final", informó el senador petista Alejandro González Yáñez.

La Presidenta, dijo, es quien tiene que precisar los términos de su iniciativa porque es la promovente, a fin de que quede claro si la votación ciudadana para la revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal se realizará el tercer o cuarto año del ejercicio de gobierno y si los partidos pueden hacer promoción del voto.

La iniciativa plantea "la posibilidad de que la Presidenta de la República haga promoción, pero es ambiguo si los partidos políticos pueden hacer o no promoción", expresó.

Sobre la fecha de la elección revocatoria, comentó:

“Lo que no viene preciso es el año. En ese sentido, vienen dos posibilidades y nosotros queremos que se precise una’’, aclaró.

Sobre el tema de revocación de mandato presidencial, la iniciativa que la mandataria mexicana remitió a la Cámara de Senadores plantea cambiar la redacción del Artículo 115 constitucional vigente para establecer que el mecanismo de democracia participativa se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del “segundo o tercer’’ año del periodo constitucional.

Así como que la consulta sobre revocación se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos empadronados "el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio".

Y adicionar el párrafo siguiente: “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia’’.

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