Stevie Young, de banda AC/DC, es hospitalizado en Argentina, pero se encuentra "bien"

El guitarrista de la icónica banda de rock AC/DC, Stevie Young, fue internado el jueves en una clínica de Buenos Aires tras arribar de Chile en una gira internacional, dijo un portavoz del grupo, que añadió que el músico se encontraba "bien".

Stevie Young, el sobrino del histórico guitarrista Angus Young, se encontraba realizando el tramo latinoamericano de la gira junto a AC/DC, que tiene previsto presentar tres conciertos en Buenos Aires entre el 23 y el 31 de marzo y luego tres shows en la Ciudad de México en abril.

"Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al escenario el lunes", indicó el comunicado transmitido por el vocero.

AC/DC es una mítica banda de origen australiano de rocanrol, que desde el lanzamiento de su primer disco 'High Voltage' (Alto Voltaje), en 1975, ha recorrido los distintos escenarios del mundo con su histriónico guitarrista Angus Young y carismáticos vocalistas, actualmente Brian Johnson.