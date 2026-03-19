Guerra en Oriente Medio "amenaza la seguridad alimentaria global", considera jefe de la OMC

La guerra en Oriente Medio representa una amenaza grave para la seguridad alimentaria mundial, advirtió el jueves la directora de la Organización Mundial del Comercio, y pidió que las cadenas de suministro globales permanezcan abiertas.

El conflicto en Oriente Medio "amenaza la seguridad alimentaria global, ya que las interrupciones en el transporte y el aumento de los costos energéticos reducen la oferta y elevan el precio de los fertilizantes", dijo Ngozi Okonjo Iweala a los periodistas en Ginebra.

"Una interrupción prolongada en el suministro podría propagarse por los sistemas alimentarios, lo que llevaría a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes y a cultivar menos cosechas intensivas en insumos", agregó.

También insistió en que es "esencial mantener los canales de comercio de alimentos globales abiertos y predecibles, permitiendo que los suministros alimentarios lleguen a donde más se necesitan".