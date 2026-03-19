Chirey Motor México nombra a Gordon Kao como nuevo vicepresidente ejecutivo

Chirey Motor México anunció el nombramiento de Gordon Kao como vicepresidente ejecutivo en México, cuyo rol primordial será impulsar el crecimiento sostenible de sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, dentro de la industria automotriz nacional.

Luego de establecer su presencia comercial y de postventa a nivel nacional, la automotriz enfocará sus esfuerzos en optimizar su estructura operativa y la uniformidad de la experiencia del cliente.

El liderazgo de Gordon Kao responde a esta nueva visión, orientada a fortalecer la estructura institucional y consolidar la presencia de la marca en el mercado mexicano, comentó la empresa a través de un comunicado.

“México está entrando en una fase en la que el crecimiento debe ir acompañado de una estructura sólida, un buen servicio y una confianza duradera. Nuestro objetivo es garantizar que el crecimiento no solo sea rápido, sino también sostenible, orientado al cliente y sólido desde el punto de vista operativo”, afirmó Gordon Kao, vicepresidente ejecutivo de Chirey Motor México.

Este cambio en el liderazgo marca a evolución de la compañía tras consolidar su presencia inicial en el mercado, ahora se enfoca en alcanzar la madurez operativa, un crecimiento estructurado y la sostenibilidad de sus resultados a largo plazo, delineó.

Actualmente Chirey Motor México ha logrado una solidez en su red comercial y operativa, sostuvo, con el 96% de puntos de venta activos a nivel nacional. Además del 100% de sus puntos de servicio operan totalmente.

Mientras que en el área de posventa, la consistencia operativa y la excelencia en el servicio al cliente se mantienen como valores fundamentales. Los indicadores actuales son un reflejo directo de este compromiso.

“El Índice de disponibilidad de piezas de repuesto es superior al 95%, plazo medio de entrega de piezas de repuesto de 3.5 días en todo el país”, indicó Chirey.

Gordon Kao encabezará una línea de acciones centrada en objetivos clave como el alinear la estrategia de cartera y de marca para garantizar una diferenciación y el posicionamiento claro entre Chirey, OMODA y JAECOO.