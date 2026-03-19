Wall Street cierra con pérdidas por preocupaciones sobre la inflación

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los inversionistas mostraron sus preocupaciones por la inflación ante el alza de los precios del petróleo y ⁠las bajas posibilidades de futuros recortes a ⁠las tasas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.44% hasta 46,021.43 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.27% a 6,606.49 puntos. El Nasdaq retrocedió 0.28% a 22,090.69 puntos.

El mercado continuó cauteloso tras las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo ayer que los efectos económicos de la guerra contra Irán aún son inciertos, por lo que sólo se espera un recorte de tasas de interés este año.

Por otra parte, el avance de los precios del petróleo generó nerviosismo por la mañana, tras ataques realizados por Irán a infraestructura petrolera. La reacción se redujo después con la exención de Estados Unidos a la venta de petróleo ruso para mitigar el alza.

En las cifras, el número ⁠de estadounidenses que solicitaron ayudas estatales por desempleo la semana pasada se situó en 205,000, menor a lo previsto. La cifra de la semana previa se situó en 213,000, tras la revisión del dato que no tuvo cambio sobre la estimación.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas. Destacó la caída de materiales (-1.56%) afectado por las preocupaciones inflacionarias. Al interior del Dow Jones, los títulos del fabricante de aviones Boeing (-2.34%) fueron las más golpeadas.

"La preocupación por los precios del petróleo acapara la atención. El conflicto contra Irán pone de manifiesto la dependencia estructural de la economía global respecto a una materia prima", destacó Diego González, gerente de desarrollo de negocios en Excent Capital.