Uber planea comprar hasta 50,000 robotaxis de Rivian para 2030

La plataforma de transporte Uber planea invertir hasta 1,250 millones de dólares en los próximos cinco años en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian, según anunció este jueves.

La operación también incluye la compra de hasta 50,000 robotaxis para 2030.

Como parte de esta alianza, cuyo objetivo es acelerar los proyectos de vehículos autónomos de ambas compañías, Uber invertirá inicialmente 300 millones de dólares.

Sujeto al cumplimiento de pautas de desarrollo no reveladas, la inversión total podría alcanzar los 1,250 millones de dólares para 2031.

Según un portavoz, si obtiene las aprobaciones regulatorias necesarias, Uber recibirá unas 19.55 millones de acciones de Rivian, alrededor del 1.6% del capital de la compañía.

Esta participación aumentará con las inversiones posteriores, añadió el portavoz.

Durante la primera fase, ambos socios tienen previsto desplegar 10,000 robotaxis Rivian R2 totalmente autónomos.

El plan, con inicio previsto en 2028 en San Francisco y Miami, contempla una expansión a 25 ciudades de Estados Unidos, Europa y Canadá para finales de 2031.

El acuerdo también incluye una opción para adquirir hasta 40,000 robotaxis R2 adicionales a partir de 2030.

Uber está forjando numerosas alianzas en el sector de los robotaxis.

La semana pasada, llegó a un acuerdo con Zoox (Amazon) para ofrecer su servicio de vehículos autónomos en Las Vegas a partir de este año y en Los Ángeles en 2027.

Dos días después, hizo lo mismo con Motional (Hyundai), también en Las Vegas.

Un portavoz declaró a la AFP en ese momento que la compañía se había asociado con más de 25 empresas de vehículos autónomos y que ya estaba realizando millones de viajes autónomos a través de su propia plataforma de reservas.

Para fines de este año planea ofrecer viajes con vehículos autónomos en aproximadamente 15 ciudades —la mitad de ellas fuera de Estados Unidos—, añadió el portavoz.

Ya hay pruebas en curso en Estados Unidos (Atlanta, Austin, Dallas, Phoenix) y a nivel internacional (Abu Dabi, Dubái, Riad).

La plataforma también ha invertido directamente en fabricantes, en particular en la startup Lucid, por un valor de 300 millones de dólares en 2025, y en empresas relacionadas como Nuro, especialista en software para la conducción autónoma.

Uber, con sede central en Estados Unidos, provee servicios de transporte a través de una aplicación que opera en más de 15,000 ciudades en decenas de países en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia.