Participará SABG en respeto a la ley para la prevención y mitigación de riesgos en infraestructura energética

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas convocó esta semana a los 43 municipios y dependencias estatales a la Exposición Virtual de la Ley para la Prevención, Mitigación e Identificación de Riesgos y Responsabilidades referente a Infraestructura Energética existente, para prever la seguridad y protección de la población que habita en el estado de Tamaulipas.

En este esfuerzo interinstitucional, por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, participó personal de la Dirección General de Control, Auditoría y Responsabilidades, con la intervención de la Dirección de Gestión y Seguimiento, la Dirección de Auditoría a Obra Pública y la Coordinación de Órganos Internos de Control.

Durante la sesión virtual, se profundizó en las responsabilidades administrativas y legales que los ayuntamientos deben asumir para la mitigación de riesgos, asegurando una supervisión transparente y eficiente de las instalaciones industriales en sus territorios.

“El objetivo central de la ley es proteger a la población habitante de Tamaulipas frente a riesgos energéticos. La nueva ley tiene un marco normativo que está alineado con las funciones de la Secretaría Anticorrupción, por lo que la Secretaría deberá vigilar que las empresas y funcionarios cumplan con las normas de seguridad establecidas, evitando la impunidad ante accidentes. Tendremos un papel clave en investigar y sancionar negligencias, asegurando la transparencia y la identificación de responsables de la infraestructura energética, especialmente en instalaciones de gas natural”, aseguró Luis Edmundo López Vázquez, director de Auditoría a Obra Pública.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Finalmente, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de colaboración entre el sector energético y los órganos de control, consolidando a Tamaulipas como un referente en seguridad y buen gobierno.