Sector hotelero de Querétaro reporta mejoría en la demanda de servicios

Querétaro, Qro. El sector hotelero registró una ocupación de aproximadamente 55% en el primer semestre, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH).

La presidenta de la AQH, Mónica Aguilar Torrentera, explicó que en la primera fase del año percibieron una mejoría en la demanda de servicios.

Los primeros dos meses del 2025, recordó, fueron complejos para el sector, debido a la incertidumbre por la política arancelaria de Estados Unidos que impactó en la toma de decisiones de las empresas; sumado a que el turismo de negocios es una de las principales vertientes de la actividad turística y hotelera del estado.

“(En el primer bimestre del 2026) sí vimos una mejora contra el año anterior, (hace un año) hubo un enero y febrero bastantes complicados, porque fue todo el tema de incertidumbre en cuanto a aranceles y demás, fue algo que a las empresas aquí en Querétaro les pegó de forma importante; sabiendo que Querétaro tiene de todo, pero dentro de ello el turismo de negocios es muy importante”, comentó.

En contraste, el arranque del 2026 ha tenido un mejor comportamiento, principalmente en febrero ya que enero suele ser un mes de baja actividad.

“Inició bien, con eventos, con grupos, enero normalmente es un mes con un promedio de ocupación un poco más bajo en comparación de los demás meses, pero en febrero ya se vio una mejora en temas de ocupación y traemos también los siguientes meses con un crecimiento en los hoteles”, mencionó.

En el primer bimestre del año, la actividad hotelera estuvo impulsada por eventos deportivos y congresos que se realizaron en la entidad.

Ahora el sector prepara promociones para estimular el turismo durante las próximas vacaciones de Semana Santa.

Ciudades del interior

En la capital de Querétaro la ocupación hotelera fue de 45.8% durante enero, de acuerdo con el reporte reciente del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur).

Ese nivel de ocupación reflejó un incremento de 1.3 puntos porcentuales respecto a enero del 2025, cuando llegó a 44.5%; y muestra una mejoría respecto al año anterior, cuando se presentó un descenso anual de 4.7 puntos porcentuales.

El Pueblo Mágico de Tequisquiapan también reportó una mejoría en relación con el año anterior, ya que en enero de este año la ocupación llegó a 29.3%, es decir, aumentó ocho puntos porcentuales respecto al 21.3% de enero del 2025.

Es así que, entre 37 ciudades del interior del país, la ciudad de Querétaro se colocó en el lugar 11 y Tequisquiapan en el 27.