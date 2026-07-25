¿Cómo saber si un edificio realmente es sostenible? Los datos tienen la respuesta

La sostenibilidad de un edificio ya no se define únicamente por la incorporación de tecnologías como paneles solares o iluminación LED, sino por la capacidad de medir y analizar de forma continua su consumo energético para comprobar si las acciones implementadas generan resultados verificables.

En ese contexto, Schneider Electric señala que la clave está en la digitalización de los inmuebles, ya que permite integrar medidores, sensores, tableros inteligentes, equipos conectados y plataformas de gestión que concentran la información de los distintos sistemas del edificio y con ello, las organizaciones pueden conocer cómo, cuándo y dónde utilizan la energía.

El planteamiento cobra relevancia en un escenario donde el sector de la construcción y la operación de edificios genera alrededor del 37% de las emisiones globales de dióxido de carbono, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

De acuerdo con la compañía, la integración de datos permite establecer una línea base energética para comparar consumos entre áreas y periodos, detectar variaciones inusuales, identificar equipos con menor eficiencia y definir acciones de mejora que van desde ajustar horarios de operación hasta modernizar equipos o incorporar fuentes renovables.

Schneider Electric afirma que este enfoque también facilita identificar áreas de desperdicio, priorizar inversiones en eficiencia energética, fortalecer la planeación del mantenimiento, documentar avances en objetivos ambientales y administrar de manera centralizada distintos inmuebles o instalaciones.

La empresa agrega que la trazabilidad de la información contribuye a respaldar indicadores ambientales y comunicar resultados a clientes, inversionistas y otros grupos de interés.

Como parte de esta estrategia, Schneider Electric desarrolla soluciones de gestión energética, automatización y digitalización que integran sistemas como climatización, iluminación, seguridad y fuentes de energía renovable en una sola plataforma, con el propósito de ofrecer una visión centralizada del desempeño de los inmuebles.

“Contar con información precisa y continua permite comprender cómo se comporta un inmueble y tomar mejores decisiones sobre su operación. La digitalización, la electrificación y la automatización ayudan a convertir estos datos en acciones que optimizan el uso de los recursos, fortalecen la eficiencia y permiten avanzar de manera verificable hacia los objetivos de descarbonización”, indicó Caroline Hoarau, directora de Industrial Automation & End Users para México y Centroamérica en Schneider Electric.

Para Schneider Electric, un inmueble verdaderamente sostenible es aquel que puede medir, conectar y analizar de forma continua su desempeño energético para verificar el impacto de las tecnologías implementadas y respaldar con datos las estrategias de eficiencia y descarbonización.