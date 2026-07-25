Gobierno lanzará estrategia para contener sargazo antes de que llegue a las playas del Caribe

El próximo 30 de julio, el gobierno federal presentará un plan emergente para enfrentar el desproporcionado y progresivo arribo de sargazo a playas del Mar Caribe Mexicano, lo cual ha generado pérdidas económicas importantes al sector turístico y problemas ecológicos en la zona.

En esos esfuerzos participarán el gobierno federal, a través de las secretarías de Marina (Semar), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Turismo (Sectur), así como el gobierno estatal y el sector privado.

El gobierno federal decidió evitar que el sargazo recale en las playas mexicanas, al menos una parte de esa especie de macroalga que llega al mar territorial desde el océano Atlántico y extraerlo del mar antes de que alcance las zonas hoteleras.

El plan contempla la adquisición de embarcaciones para recolectar la macroalga mar adentro; la instalación de más barreras de contención frente a las zonas hoteleras y el traslado del sargazo a centros de reciclaje para procesarlo industrialmente.

La Secretaría de Marina cuenta ya con una flota sargacera integrada por el buque oceánico ARM “Natans”, 11 buques costeros especializados para ese tipo de tareas y una sargacera anfibia, así como 18 embarcaciones menores de apoyo, dos lanchones y cuatro drones.

Como parte de la Estrategia de Atención al Sargazo, la Secretaría de Marina ha instalado más de 9,000 metros de barreras de contención para proteger las playas.

Según el gobierno de Quintana Roo, hasta ahora se han invertido más de 700 millones de pesos para adquirir navíos y equipos. Ese monto incluye recursos federales y estatales.

Hasta el 14 de julio pasado, la Secretaría de Marina había recolectado más de 79,900 toneladas de sargazo en el litoral mexicano.

Buscan hacer del sargazo un activo industrial

Una parte sustancial de la estrategia que se presentará el jueves próximo, contempla el aprovechamiento industrial del sargazo. Para que eso sea posible, fue necesario modificar el marco normativo.

El 6 de agosto de 2025 el gobierno federal incorporó en la Carta Nacional Pesquera al sargazo como “recurso pesquero con potencial de desarrollo”.

Esa modificación permite el manejo técnico, sostenible y el aprovechamiento económico de esa macroalga. Puede usarse comercialmente como materia prima en la elaboración de fertilizantes, biocombustibles y biorremediadores y hasta biomateriales, bioplásticos y productos textiles, entre otros usos industriales.

Sin embargo, todavía está pendiente el desarrollo de su normatividad específica.

Otro avance importante para el fomento de ese nuevo subsector industrial es la presentación del Fondo de Capital Ambiental para México, en el que participan la Semarnat, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El instrumento, presentado el 21 de julio pasado, tiene como objetivo canalizar recursos hacia proyectos de conservación y recuperación del capital natural, acción climática y desarrollo sostenible.

Durante el anuncio, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, destacó que, con ese fondo, México dio un paso histórico para acercar el financiamiento a la restauración de los ecosistemas, al fortalecimiento de las comunidades que los protegen y a proyectos que contribuyan a una transición ecológica justa y entre los proyectos susceptibles de apoyar destaca la estrategia contra el arribazón de sargazo en el Mar Caribe Mexicano.

Por otra parte, el Polo de Desarrollo de Economía Circular (PODECIBI), de Puerto Morelos, tendrá un papel relevante en el aprovechamiento comercial del sargazo.

Según la dependencia, se ha decidido enfrentar el sargazo no solo como un problema costero, sino como un eje de desarrollo circular. Para ello se están creando condiciones para convertir lo que antes era un pasivo ambiental en un activo productivo, en áreas como energía, biofertilizantes, materiales de construcción y combustibles sostenibles para la aviación.

Científicos respaldan contener el sargazo cerca de la playa pero enfatizar sacarlo después ahí

De acuerdo con científicos consultados, la sola extracción de sargazo mar adentro no es una estrategia atinada, por la enorme cantidad de sargazo que hay en el océano, por lo que debe haber una estrategia integral que permita su contención en zonas estratégicas y un programa de disposición final o aprovechamiento.

Rosa Elisa Rodríguez Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que lo que se podría recolectar en barco sería mínimo, comparado con la cantidad que hay en el océano.

Eso sin considerar que sería costoso, ya que implica adquirir embarcaciones especiales para ese tipo de tarea, la operación, tanto en la recolección como en el manejo del sargazo una vez que se tenga en tierra.

Además, no se puede tener la certeza de que el sargazo que se recolecte sea el que iba a recalar en el mar debido a la dirección e intensidad de los vientos y el movimiento que ocasionan en el agua.

Recordó que un estudio realizado hace algunos años estimó que se requerían alrededor de un millón de dólares para recoger el sargazo en un kilómetro de costa al año, incluyendo maquinaria, transporte, personal y disposición para el material.

En entrevista dijo que lo que se puede hacer es instalar barreras para contener el sargazo, cerca de las costas, porque en mar abierto no aguantan el oleaje.

Comentó que hay algunos sistemas de barreras que logran contener hasta 90% del sargazo.

Sin embargo, recalcó que, una vez contenido, debe recogerse o redirigirse para que continúe su viaje en el océano.

Eso implica implementar una política pública en la que participe el gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales que permita tener la infraestructura necesaria para darle un tratamiento correcto al sargazo recogido, ya sea aprovecharlo industrialmente o enviarlo a disposición final con todos los cuidados para evitar daños graves al ecosistema.

La especialista recordó que en 2023, académicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, en coordinación con el gobierno de Quintana Roo, el Instituto de Cooperación Alemana Deutshe Zusammenarbeit y Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit Gmbh, diseñaron la Estrategia Integral para el Manejo y Aprovechamiento del Sargazo (IEMAS) en Quintana Roo, sin embargo, nunca se implementó. Participaron más de 100 especialistas en el diseño.

https://sargazo2023.semaqroo.gob.mx/manejo-integral/

De acuerdo con la experta, uno de los componentes clave de cualquier estrategia para atacar el problema es el monitoreo satelital y en costa para tener perfectamente claro cuánto sargazo recala en Quintana Roo, tanto el que se recoge como el que se descompone en la playa.

Además, debe integrar grupos de expertos, tanto en ciencias marinas, de limpieza en playa, instalación de barrera y en diseño y operación de los sitios de disposición, entre otros más.

También un área de gestión del conocimiento para realizar los estudios científicos que se requieren y no duplicar esfuerzos, así como compartir los resultados de los hallazgos.

En junio había cerca de cinco millones de toneladas frente a las costas mexicanas

De acuerdo con el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida, desde 2011, cada verano, excepto en 2013, grandes cantidades de sargazo han aparecido año con año en el Mar Caribe Mexicano, generando numerosos problemas ambientales, ecológicos y económicos en diversas regiones.

La institución señala que, en junio de 2026, la cantidad total de sargazo casi duplicó el récord histórico, alcanzando los cinco millones de toneladas métricas.

Al sargazo le gusta ir al Caribe mexicano en el verano. Reporte mensual de arribazón a Zona Económica Exclusiva de México-Caribe.Gráfico: El Economista

De acuerdo con el reporte técnico “Monitoreo satelital de sargazo”, del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, del Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM, para 2026, los pronósticos estacionales anticipan una temporada alta en julio–agosto, con una masa indicativa para la Zona Económica Exclusiva de México del orden de las 380,000 toneladas.

Expone que en 2025 en el litoral del Caribe mexicano se detectaron 252,659 polígonos de presencia, equivalentes a un área detectada de 382.7 kilómetros cuadrados a lo largo de 70 días.

El reporte elaborado por el investigador Uriel de Jesús Mendoza Castillo, calcula que la biomasa alcanzó alrededor de 1.30 millones de toneladas.

Aclara que esta cifra debe interpretarse como una cota máxima y que bajo escenarios más conservadores de cobertura fraccional se sitúa entre 130,000 y 520,000 toneladas.

Destaca que en 2025 el fenómeno mostró una marcada estacionalidad concentrada en julio y agosto con un mes pico en agosto.

Especialmente alrededor 70 % del área se ubicó a más de 20 kilómetros de la línea de costa.

El boletín del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe de la Secretaría de Marina correspondiente al 20 de julio pasado refiere la presencia de alrededor de 43,915 toneladas de sargazo en la región del Caribe Mexicano; de unas 192,722 toneladas en el Caribe Central; de 141,583 toneladas en el Caribe Oriental (al oeste de las Antillas Menores) y de 231,480 toneladas en el Atlántico Central Occidental.

Foto: Captura de pantalla

Datos del Sistema Satelital de Alerta Temprana del Sargazo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) indican que en el Mar Caribe, la biomasa húmeda de sargazo estimada para mayo de 2026 fue de 34.812 millones de toneladas húmedas.

Esta cifra representa un incremento de 12.185 millones de toneladas respecto de abril de 2026, equivalente a un aumento de 53.9% frente al valor registrado en abril, de 22.627 millones de toneladas.

Mayo de 2026 constituye el valor más alto registrado para este mes desde el inicio del monitoreo satelital en 2010.

Por otra parte, la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo en sargazo.info, reportó que el pasado miércoles 22 de julio, de 75 playas ubicadas entre Mahahual y Cancún, incluida la Isla Cozumel, cuatro estaban sin sargazo, 36 con una presencia mínima y 19 con moderada, tres, abundante y 13 con excesiva.

Empresarios y habitantes de esa región del país están a la expectativa del contenido de la estrategia federal contra el arribazón desmedido de sargazo pues en los últimos años han padecido las consecuencias de la reducción de visitantes a las playas y comercios costeros, así como el incremento de los costos de limpieza y la afectación ambiental.