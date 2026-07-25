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Clima del sábado 25 de julio: estos son los cuatro estados donde más lloverá
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de hasta 75 milímetros en cuatro entidades del Pacífico mexicano este sábado. Además, habrá precipitaciones fuertes en otros 13 estados, mientras que el calor extremo persistirá en el norte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 25 de julio una jornada marcada por lluvias intensas en el occidente del país. En total, cuatro estados tendrán lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves.
Las entidades con el mayor potencial de precipitaciones son:
De acuerdo con el organismo, estas condiciones serán provocadas por la combinación del monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental.
Otros 13 estados también tendrán lluvias fuertes
El pronóstico también contempla lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros) en otras 13 entidades del país:
Además, se esperan chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, mientras que Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro registrarán lluvias aisladas.
Advierten por inundaciones, deslaves y caída de granizo
El SMN alertó que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar:
Persistirá el calor extremo en el norte del país
Mientras gran parte del territorio registrará lluvias, el calor continuará siendo intenso en el norte de México.
El pronóstico indica temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora, mientras que Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán máximas de entre 40 y 45 grados.
Asimismo, continuará la onda de calor en regiones del noreste de Baja California, el centro y sur de Baja California Sur, así como en el noroeste y noreste de Sonora.