La otra cara del Mundial 2026: emisiones y residuos en niveles históricos

Mientras millones de aficionados siguieron el partido entre México y Ecuador, otro desafío avanzó fuera de la cancha: el impacto ambiental del Mundial 2026. El torneo más grande en la historia de la FIFA no solo moviliza millones de personas y genera derrama económica; también incrementa las emisiones de carbono y la generación de residuos.

De acuerdo con el informe FIFA's Climate Blind Spot, de la organización Científicos por la Responsabilidad Global (SGR, por sus siglas en inglés), el torneo podría convertirse en el más contaminante en los 95 años de historia de la Federación de Fútbol.

Especialistas consideran que el torneo refleja los retos de organizar eventos globales en un planeta que ya superó temporalmente el umbral de 1.5 °C de calentamiento, según el Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

"Este contexto obliga a replantear la forma en que se organizan los grandes eventos internacionales. Ya no vivimos en el mismo planeta de hace décadas; las condiciones climáticas se transformaron y eso debería formar parte de cualquier decisión de gran escala", comentó Francisco Estrada Porrúa, coordinador del PINCC.

Récord de emisiones

El informe de SGR estima que el Mundial 2026 generará 9.02 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), un incremento de 92% respecto al promedio de las ediciones entre 2010 y 2022. La cifra equivale a las emisiones anuales de casi 6.5 millones de automóviles británicos.

Mundial Millones de toneladas CO2e Ediciones entre el 2010 y el 2022 4.71 Norteamérica 2026 9.02 España 2030 6.09 Arabia Saudita 2034 8.55

El aumento responde principalmente a la expansión del torneo a 104 partidos, la participación de 48 selecciones y el impacto en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Estrada explicó que la distancia entre las ciudades sede en Norteamérica incrementará los vuelos de selecciones, aficionados, patrocinadores, medios de comunicación y personal técnico. En este sentido, recordó que una tonelada adicional de CO2 en la atmósfera genera pérdidas cercanas a 450 dólares por daños climáticos.

"Al considerar el volumen de emisiones potenciales asociado al evento, los impactos económicos derivados del calentamiento global pueden convertirse en un costo significativo que finalmente recae en la sociedad", apuntó.

Toneladas de residuos

La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS) de la UNAM advierte que, además de las emisiones, los mundiales generan grandes volúmenes de residuos por la asistencia masiva a estadios, Fan Fest y obras de infraestructura.

Si bien no existe una medición histórica de la basura generada en los torneos, el tamaño del Mundial 2026 anticipa un aumento considerable.

"Considerando la magnitud territorial y el elevado número de visitantes esperado, alrededor de 5.5 millones en México la generación total de residuos podría ubicarse en el orden de decenas de miles de toneladas", según el análisis de la COUS.

Patrocinios y clima

El estudio de la SGR también incorpora las emisiones asociadas a los acuerdos comerciales de la FIFA. Entre ellos figura la alianza con Aramco, la petrolera estatal saudí, cuyas emisiones se estiman en 29.95 millones de toneladas de CO2e derivado del acuerdo.

Por ello, los autores recomiendan poner fin a las alianzas con empresas altamente contaminantes, revertir la ampliación del torneo y reducir los requisitos mínimos de capacidad de los estadios para evitar nuevas construcciones.

"La Copa del Mundo nos une en torno a la pasión compartida por el fútbol, pero también conlleva una elevada huella de carbono. Este coste no es abstracto: lo sufren comunidades que ya enfrentan las consecuencias del cambio climático. Para eventos de esta magnitud, la responsabilidad ambiental no puede ser una cuestión secundaria", expuso Samran Ali, del Fondo de Defensa Ambiental.