Construcción sustentable crearía 175 millones de empleos, pero enfrenta escasez de talento

La transición hacia una economía baja en carbono perfila a la construcción sustentable como uno de los motores de generación de empleo durante la próxima década. De acuerdo con una investigación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), este sector tendría el potencial de crear 175 millones de nuevos puestos de trabajo a nivel global; sin embargo, enfrenta una escasez de mano de obra especializada.

El volumen de empleos proyectado equivale aproximadamente al 70% de la fuerza laboral actual del sector de la construcción, lo que refleja la magnitud de la transformación que enfrenta la industria.

“Existe una creciente demanda de técnicos para rehabilitar los edificios y convertirlos en refugios energéticamente eficientes frente al calor extremo y otras amenazas climáticas. (...) Se trata de una oportunidad importante, pero que no está garantizada”, expuso el instituto.

La transición requerirá personal capacitado para instalar paneles solares, rehabilitar edificios para reducir su consumo energético y desarrollar otras actividades vinculadas con la descarbonización de la economía.

Déficit de mano de obra

Para el WRI, el principal riesgo consiste en que la disponibilidad de trabajadores especializados no avance al mismo ritmo que la demanda.

Entre el 2023 y el 2024, la demanda de competencias ecológicas aumentó a un ritmo de 12%, el doble del crecimiento registrado por la oferta de talento, una tendencia que amenaza con limitar el potencial de generación de empleo.

El panorama también evidencia rezagos en educación y formación laboral, ya que, a nivel mundial, más de 760 millones de adultos de 15 años o más carecen de competencias básicas de alfabetización y aritmética. Además, 70% de los niños de países con ingresos bajos o medios no sabe leer a los 10 años.

Si bien la información disponible sobre habilidades laborales aún es limitada, las estimaciones indican que casi tres cuartas partes de los jóvenes de entre 15 y 24 años no están encaminados a adquirir las competencias que demanda el mercado laboral.

Inversión en capacitación

Ante este escenario, garantizar cientos de millones de empleos dependerá de la capacidad de gobiernos y empresas para invertir desde ahora en el desarrollo de la fuerza laboral.

“A menos que tomemos medidas para prepararnos ahora, el mundo se encaminará a toda velocidad hacia una escasez de talento a gran escala que amenaza con frenar la economía mundial y hacer que un futuro sostenible quede fuera de nuestro alcance”, advierte el instituto.

Es por lo que se propone crear programas que preparen a las personas para desempeñar ocupaciones relacionadas con actividades resilientes al cambio climático. Así como actualizar a trabajadores de sectores en proceso de transformación e incorporar a grupos que con frecuencia quedan excluidos, como el sector informal, mujeres y comunidades rurales.

Financiamiento, el reto

Uno de los principales retos es la capacidad financiera de los países para la capacitación laboral en sectores como la construcción, la agricultura y la manufactura. Las naciones de bajos ingresos destinan menos de 0.1% de su Producto Interno Bruto (PIB) a programas relacionados con el mercado laboral, según WRI.

Además, solo la mitad de los planes nacionales de acción climática hace referencia a estrategias de desarrollo de la fuerza laboral y apenas 1% contempla mecanismos concretos para financiarlas.

Para revertir esta situación, el instituto plantea que gobiernos y empresas coordinen políticas fiscales e incentivos que impulsen la inversión en capacitación para acelerar la formación del talento que demandará el sector de la construcción y la economía baja en carbono.

“Los países que se adapten rápidamente atraerán inversiones, reducirán los costes y crearán puestos de trabajo de calidad y estables. Los que duden, simplemente corren el riesgo de quedarse atrás”, advierte el informe.