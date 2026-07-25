CDMX proyecta entregar 10,000 hogares de bajo costo durante 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que su administración tiene como meta entregar 10,000 viviendas asequibles y otorgar 40,000 apoyos para mejoramientos habitacionales durante el 2026, mediante el Instituto de Vivienda (INVI).

Durante la entrega de 141 viviendas en la alcaldía Coyoacán, la mandataria informó que en casi dos años de gobierno se han destinado 18,000 millones de pesos a la política habitacional de la capital y que en lo que va del año se han entregado 2,000 casas.

“Una de las primeras decisiones que tomamos cuando entramos al gobierno fue crear la Secretaría de Vivienda y duplicar el presupuesto”, comentó Brugada.

La mandataria sostuvo que el acceso a la vivienda es un derecho humano, por lo que corresponde al gobierno agilizar el desarrollo de proyectos habitacionales.

“La tarea del gobierno es apurarnos, gestionar la vivienda cada vez más rápido para que la población no tarde tanto tiempo en acceder a una casa. El gobierno no puede ver que un privado construya en un año un edificio, tardar por trámites y trámites. Eso no puede ser”, afirmó.

No obstante, el reto ocurre en un contexto de baja producción y dificultades para los desarrolladores en materia administrativa. De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), entre enero y junio del 2026 se edificaron apenas 296 viviendas en la Ciudad de México y otras 2,000 permanecen registradas en proceso de construcción.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, aseguró que, como parte de las acciones de la administración, actualmente existen 9,000 viviendas sociales en proceso, con “un ritmo de producción que no se había tenido antes”.

“Es prioridad para la ciudad hacer frente a la crisis que enfrentan muchas de las grandes metrópolis del mundo en materia de acceso a la vivienda, a través de proyectos de vivienda social y popular”, declaró.

Modelo de coproducción

El gobierno capitalino explicó que la vivienda asequible en la CDMX se desarrolla bajo un esquema de coproducción que incorpora a las familias que habitarán los inmuebles.

Según Inti Muñoz, este modelo permite ofrecer viviendas con un costo promedio de entre 700,000 y 900,000 pesos, mediante financiamiento público sin intereses.

Brugada añadió que los créditos contemplan mensualidades equivalentes a un máximo de 20% del ingreso familiar: “Hay familias que pagarán 900 pesos (al mes), porque sus ingresos son muy bajos; los que más pagarán serán unos 3,000 pesos”, concluyó.